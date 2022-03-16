Bakan Nebati'den yabancı yatırımcılara: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "En sevmediğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz" dedi.

Cannes'da düzenlenen GYODER Uluslararası Yatırımcı Toplantısı'ndaki konuşmasında Nebati, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin, yatırımcıları "tek durak ofis" yaklaşımıyla ağırlamaya hazır olduğunu belirterek, "Bir problem yaşadığınızda bize hemen ulaşırsınız" ifadelerini kullandı.

Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"En sevmediğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir"

"Ofis, teknoloji yoğun, katma değeri yüksek ve istihdam yaratan yatırımları destekleyerek bu yatırımlara ilişkin tüm süreçleri yatırımcı adına takip ediyor. Bu robotik bir anlayışla değil, geleneksel Türk misafirperverliği anlayışıyla yerine getiriliyor. Bir problem yaşadığınızda bize hemen ulaşırsınız.

En sevmediğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde hızlı adımlar atıyoruz."

İşte bir örnek, 2020-2021'i bu kadar hızlı ve başarılı geçirmemizin nedeni de sistem değişikliğinin krizler karşısındaki denenmişliğini de yaşamış olduk. Yatırım Ofisi'nin uzman kadrosu, yatırımcılara İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Arapça, Japonca ve Çince dahil pek çok dilde hizmet sunmaktadır."

"Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır"

Nebati, Türkiye'de serbest piyasa rejimi ve kambiyo rejiminin garanti altında olduğunu söyledi. Nebati, "Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır" dedi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre , Nebati, enflasyonda yaz aylarından itibaren ve özellikle de yıl sonundan itibaren düşüşün ve normalleşmenin görüleceğini söyledi.

Bakan Nebati konuşmasında "Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır. Yatırımlarınızı Türkiye Cumhuriyeti'ne çok rahat şekilde yapabilirsiniz. Bu anlayışla 2021'i hem sektörde büyük bir başarıyla kapattık, yüksek emtia fiyatları, lojistikteki problemler, Karadeniz'deki gerginliklere rağmen Türkiye'de ticaret tahminlerin ötesinde büyük heyecanla devam ediyor. Çarklar dönüyor" ifadesini kullandı.