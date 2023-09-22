  • BIST 8081.51
  • Altın 1681.795
  • Dolar 27.1493
  • Euro 28.9023
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Bakan Şimşek: Dünya Bankası ile 895,7 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladık

» »
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıklar ve yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji ve su verimliliğine ilişkin finansman ihtiyaçlarını karşılamada köprü görevi gördüklerini belirterek, "Bu kapsamda Dünya Bankası ile toplam tutarı 895,7 milyon e
Bakan Şimşek: Dünya Bankası ile 895,7 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladık

Bakan Şimşek, cari açık ve dışa bağımlılığın azaltılması için yenilenebilir enerji yatırımlarının ve üretimde verimliliğin önem taşıdığını, yeni yatırımlar konusunda ihtiyaç duyulan finansmana yönelik de Bakanlık olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Orta Vadeli Program'da (OVP) özellikle "yeşil dönüşüme" özel başlık açtıklarını ve kamu yatırımlarında bu projeleri önceliklendirdiklerini hatırlatan Şimşek, yurt dışı temaslarında da finansman kaynakları oluşturabilecek kişi ve kurumlarla görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Şimşek, yenilenebilir enerji yatırımlarının gelecek 10 yıla yayılması yerine 3 yılda gerçekleştirilmesi halinde cari açık ve dışa bağımlılığın azalacağına dikkati çekerek, finansman kaynağı konusunda Dünya Bankasının önemli bir paydaş olduğunu dile getirdi.

 

Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla buluştu

Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla buluştu

 

"Bankadan sağladığımız finansman tutarı 3,2 milyar dolara ulaştı"

Dünya Bankasının Türkiye'ye 35 milyar dolarlık destek vermesini planladığını anımsatan Şimşek, söz konusu kaynağın deprem bölgesinin rehabilitasyonu ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere reel sektörün yeni yatırımlarında kullanılabileceğini ifade etti.

Şimşek, bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası AŞ tarafından uygulanacak "Kamuda ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi" kapsamında Dünya Bankasından 500 milyon avro tutarında finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmaları imzaladıklarını bildirdi.

Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası AŞ tarafından uygulanacak "Su Döngüselliği ve Verimliliğinin Artırılması Projesi" için de Dünya Bankasından 395,75 milyon avro tutarında finansman sağladıkları bilgisini veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Bakanlıkların ve yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji ve su verimliliğine ilişkin finansman ihtiyaçlarını karşılamada köprü görevi görüyoruz. Bu kapsamda Dünya Bankası ile toplam tutarı 895,7 milyon avro olan kredi anlaşması imzaladık.

Bu kredilerin 570,75 milyon avrosu tahsisli, 325 milyon avrosu ise Hazine garantili. Dünya Bankası Türkiye için 35 milyar dolarlık mali paket sağlayacağını açıklamıştı. Bankadan gelen finansman tutarı imzaladığımız yeni anlaşmalarla şu an yaklaşık 3,2 milyar dolara ulaştı."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de benzine okkalı zam!17 Ağustos 2023 Perşembe 13:41
  • Brent petrol fiyatında son durum...17 Ağustos 2023 Perşembe 11:34
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu Toplandı12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:03
  • Brent petrol fiyatlarında son durum...12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:51
  • Sanayi Odası asgari ücretle ilgili beklentilerini açıkladı12 Temmuz 2023 Çarşamba 09:53
  • ''Orta sınıf'' giderek dibe vuruyor11 Temmuz 2023 Salı 10:36
  • New York Fed Başkanı'ndan daha fazla artış sinyali06 Temmuz 2023 Perşembe 12:30
  • Turizm ülkeleri İspanya ve Portekiz’de iş gücü açığı rekor seviyelerde04 Temmuz 2023 Salı 13:45
  • AB’den tahıl anlaşması nedeniyle Rusya Tarım Bankası’na ayrıcalık planı03 Temmuz 2023 Pazartesi 14:20
  • Fed yetkililerinden enflasyon değerlendirmesi21 Haziran 2023 Çarşamba 16:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti