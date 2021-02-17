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Bakan’dan Kıb-Tek çalışanlarına: vurgunun neresindesiniz?

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Bakan’dan Kıb-Tek çalışanlarına: vurgunun neresindesiniz?
Bakan’dan Kıb-Tek çalışanlarına: vurgunun neresindesiniz?

Erhan Arıklı sosyal medya hesabından ''EL-SEN vurgunun neresinde?'' başlıklı bir paylaşım yaptı

Göreve geldiğimiz ilk günlerde, KIB-TEK te yıllardan beri süregelen vurgunun üzerine gittik. Bu amaçla KIB-TEK te açılan akaryakıt taşıma ihalesi başta olmak üzere bazı ihaleleri durdurarak uluslararası ihaleye çıkılması için çalışma başlattık.

Akartakıt taşıma ihalesinde

keşif bedeli 38$ dı. Oysa Uluslararası ihale açılsa bu rakam 30$'ın altına düşecek ve kurum her ay milyonlarca lira fazladan para ödemekten kurtulacaktı.

Ne varki Uluslararası ihalede süreç bir kaç aylık bir zaman gerektiriyordu.

Bu sebeple Kurumun akaryakıt ihtiyacı için bir veya iki seferlik alıma ihtiyacı vardı. Bunun için kısa süreli bir ihaleye çıkıldı.

Bu ihale yapıldığında kurumun yıllardan beri nasıl kazıklandığı da gayet iyi anlaşılacaktı.

Bu ve bunun gibi vurguna engel olan icraatlarımız vurgunculardan ziyade her nedense EL-SEN i rahatsız ediyor.

El SEN yayınladığı bildiride açılan ihaleye gölge düşürmeye çalışıyor ve akla ziyan iddialarda bulunuyor.

Bu durumda aklımıza gelen soru şu; El Sen bu vurgunun neresinde?

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