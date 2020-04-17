Bakanlar Kurulu kararları:Kısmi sokağa çıkma yasağı 30 Nisana kadar uzatıldı

Başbakan yardımcısı Kudret Özersay bugün yapılan bakanalr kurulıu toplantısının ardından alınan kararları açıkladı:
İşte öne çıkan başlıklar:
,- Kısmı sokağa çıkma kararı 30 Nisan’a kadar uzatıldı.
- Akşam 21:00’den sabaha kadar TAM SOKAĞA ÇIKMA yasağı da, ilçeler arası yasak da 30 Nisan’a kadar uzatıldı.
- Eczaneler ve marketlerle ilgili kararlar da 30 Nisan’a kadar uzatıldı.
-Sağlık Bakanlığı kontrolünde Bakanlığın belirleyeceği kişilere Pile'de tarama testleri yapılacak
-Karpaz bölgesi konusunda uygulanan özel rejimi uzatmama kararı aldık.Kurul da görevini tamamlamış olacak.
- Lapta'da giriş çıkışın polis kontrolünde olması kuralı kaldırıldı.
- Farklı sektörlerin hangilerinin hangi aşamada açılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.Henüz karar yok
- Toplantılar devam edecek ve Bakanlar Kurulu sağlık uzmanlarımızın önerileri çerçevesinde hareket etme noktasında duruyoruz. Şu an itibarıyla herhangi bir sektörün açılması yönünde bir karar üretmedik
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