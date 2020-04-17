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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Bakanlar Kurulu kararları:Kısmi sokağa çıkma yasağı 30 Nisana kadar uzatıldı

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Başbakan yardımcısı Kudret Özersay bugün yapılan bakanalr kurulıu toplantısının ardından alınan kararları açıkladı
Bakanlar Kurulu kararları:Kısmi sokağa çıkma yasağı 30 Nisana kadar uzatıldı

Başbakan yardımcısı Kudret Özersay bugün yapılan bakanalr kurulıu toplantısının ardından alınan kararları açıkladı:

İşte öne çıkan başlıklar:

,- Kısmı sokağa çıkma kararı 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

- Akşam 21:00’den sabaha kadar TAM SOKAĞA ÇIKMA yasağı da, ilçeler arası yasak da 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

- Eczaneler ve marketlerle ilgili kararlar da 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

-Sağlık Bakanlığı kontrolünde Bakanlığın belirleyeceği kişilere Pile'de tarama testleri yapılacak

 -Karpaz bölgesi konusunda uygulanan özel rejimi uzatmama kararı aldık.Kurul da görevini tamamlamış olacak.

- Lapta'da giriş çıkışın polis kontrolünde olması kuralı kaldırıldı.

- Farklı sektörlerin hangilerinin hangi aşamada açılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.Henüz karar yok

- Toplantılar devam edecek ve Bakanlar Kurulu sağlık uzmanlarımızın önerileri çerçevesinde hareket etme noktasında duruyoruz. Şu an itibarıyla herhangi bir sektörün açılması yönünde bir karar üretmedik

 

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