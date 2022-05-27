Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı

Bakanlar Kurulu toplantısının sona erdiği iletildi.
Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki toplantı saat 17.40'ta başladı.
Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık iki saat sürdü.
Toplantı sonrası açıklama yapılmayacağı da iletildi.
Bakanlar Kurulu toplantısının sona erdiği iletildi.
Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki toplantı saat 17.40'ta başladı.
Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık iki saat sürdü.
Toplantı sonrası açıklama yapılmayacağı da iletildi.
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