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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
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KIBRIS
23.11.2023 20:41
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Toplantıdan sonra herhangi bir açıklama yapılmadı.
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