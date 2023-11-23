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SON DAKİKAİsrail hükümeti, Hamas ile esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul etti

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

Toplantıdan sonra herhangi bir açıklama yapılmadı.

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