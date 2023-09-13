  • BIST 8046.2
  • Altın 1655.627
  • Dolar 26.9314
  • Euro 28.903
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Balses anıldı,Mormenekşe kazandı...

» »
Mormenekşe Gençler Birliği Spor kulübü ve kulübün kurucu başkanlarından merhum Cemal Balses’in ailesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cemal Balses anı maçının bu yıl ki galibi Mormenekşe oldu.
Balses anıldı,Mormenekşe kazandı...

Mormenekşe Gençler Birliği Spor kulübü ve kulübün kurucu başkanlarından merhum Cemal Balses’in ailesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cemal Balses anı maçının bu yıl ki galibi Mormenekşe oldu.

Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe ile Maraş arasında oynanan maçı Mormenekşe 2-1 kazanarak kupanın sahibi olurken, maçtan sonra düzenlenen kupa töreninde merhumun ailesi ve kulüp başkanı Metin Menekşeli tarafından plaket ve kupa takdimi yapıldı. Her yıl geleneksel olarak verilen CEMAL BALSES ONUR ÖDÜLÜ ise bu yıl BALSES ailesi tarafından eski başkanlardan Hasan Kemal Sesigüzel'e takdim edildi.

375692933_657671546462330_7214469511855385825_n.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devler Ligi'nde Galatasaray'a zorlu rakipler01 Eylül 2023 Cuma 08:00
  • Fenerbahçe tribün liderine uzun namlulu silahlarla saldırı28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:24
  • FIFA'dan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales hakkında görevden uzaklaştırma kararı27 Ağustos 2023 Pazar 15:22
  • Futbol Süper Lig’e yeni yayın sponsoru25 Ağustos 2023 Cuma 16:43
  • Lionel Messi, 44. kariyer şampiyonluğuna ulaştı, rekor kırdı (Video)20 Ağustos 2023 Pazar 09:25
  • Dipkarpaz sahası 6 maç kapatıldı19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:27
  • Talisca'dan ortalığı alevlendirecek hamle!17 Ağustos 2023 Perşembe 12:26
  • Süper Kupa Manchester City'nin17 Ağustos 2023 Perşembe 09:48
  • KTSYD Kupası için M. Karşıyaka ile Yeniboğaziçi karşı karşıya gelecek09 Ağustos 2023 Çarşamba 17:02
  • Sertoğlu'ndan BTM Ligi kararı açıklaması07 Ağustos 2023 Pazartesi 13:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti