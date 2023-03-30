Bank of America: Seçimi kim kazanırsa kazansın dolar/TL'de yüzde 15-25 düzeyinde artış bekliyoruz

Bank of America Securities, ekonomide dengelenme için dolar/TL kurunun yüzde 15-25 düzeyinde artması gerektiğini ifade etti.

Bloomberg HT'deki habere göre, Bank of America'dan Zümrüt İmamoğlu, Merveille Paja, David Hauner ve Mikhail Liluashvili imzalı 30 Mart tarihli raporunda, gerçekleşen cari denge rakamlarının uzun vadeli normlar ile kıyaslandığı banka modelinin dolar/TL’nin adil değerini 24 seviyesi olarak gösterdiği belirtildi.

Kurda adil değer aşılabilir uyarısı

Raporda, “Bu, dolar/TL’nin bu seviyenin de üzerine çıkabileceğini gösteriyor çünkü para birimleri sıklıkla adil değerlerinin üzerinde işlem görürler” denildi. Raporda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Türk lirasının olması gerekenden daha değerli olması nedeniyle döviz kuru beklentilerimizi opsiyonlar yerine forwardlar üzerinden ifade etmeyi tercih ediyoruz.