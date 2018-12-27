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Banka ATM’sindeki hatayı farkedip 7 Milyon TL’yi çatır çatır yiyen adam

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Her sistemin bir açığı vardır, farkedebilecek şansa ya da zekaya sahipseniz tabii. Dan Saunders ise şanslıymış. Kendisinin asıl mesleği barmenlik ancak bir gün banka ATM’sinde rastladığı açığı kötüye kullanıp 4 ay boyunca o parayı yedi.
Banka ATM’sindeki hatayı farkedip 7 Milyon TL’yi çatır çatır yiyen adam

Her sistemin bir açığı vardır, farkedebilecek şansa ya da zekaya sahipseniz tabii. Dan Saunders ise şanslıymış. Kendisinin asıl mesleği barmenlik ancak bir gün banka ATM’sinde rastladığı açığı kötüye kullanıp 4 ay boyunca aklınıza gelebilecek tüm lükslükleri yaşıyor. 

Kredi Kartıyla 7 Milyon ₺ Harcadı

Banka ATM’sindeki bir hatayı fark edip yaklaşık 1 milyon sterlin (yaklaşık 7 milyon TL) tutarındaki parayı Şubat 2011’de kredi kartıyla harcayıp lüks bir hayat yaşayan Avustralyalı barmen Dan Saunders, İngiliz Sun gazetesine konuştu.

Bir Yıl Hapis Yattı Ama Pişman Değil.

Saunders, bir yıl hapis yatmasına rağmen yaptığından pişman olmadığını söyledi. Yüz binlerce dolarlık tatillere çıktı ve playboy hayatı yaşadı.

Tam Dört Ay Çok Lüks Bir Hayat Yaşadı.

9 yaşındaki barmen, bu para ile dört ay boyunca birinci sınıf uçuşlar yapıp pahalı otellerde kalmış. Sonunda kendini suçlu hissedip yetkililere teslim olan Saunders şimdi barmenliğe devam ediyor.

Peki Bu Olay Nasıl Meydana Geldi?

2011 yılında bir para çekme makinesine gitti ve hesabında para olmadığını fark etti. Bunun üzerine de kredi kartından yaklaşık 200 dolar aktardı. Parayı çektikten sonra ekranda “İşlem iptal edildi” yazısını gördü ancak paranın kaydının ekstrede olmadığını fark etti. Bankanın büyük açığını keşfeden Dan, 500 – 600 dolar daha çekti. Bir sorun olmamaya devam edince 4 ay boyunca devam ettirdi. İlk başta yakın arkadaşlarına yemekler ısmarladı, restoranlara götürdü. Ardından lüksü ileri seviyeye taşıdı. Özel jetler kiralayan ve playboy hayatı yaşamaya başlayan Dan günlüğü on binlerce doları bulan adalara gitti, pahalı eskortlar tuttu.

 

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