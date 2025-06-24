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Bankanın açığından faydalandı, 162 bin 705 TL’yi sirkat etti!

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Bilişim Sistemi Aracılığı ile Dolandırıcılık ve Sahtekarlıkla Para Temini suçlarından tutuklanan T.W.M mahkemeye çıkarıldı.
Bankanın açığından faydalandı, 162 bin 705 TL’yi sirkat etti!

Mali Suçlarla Mücadele Amirliğinde görevli polis memuru Ali Kamalı mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 17 Kasım 2025 tarihinde bir bankanın KKTC'de yaşayan üçüncü Dünya ülkesi vatandaşlarına yurt dışından sadece para gelmesi için kullandığı worldermit sisteminin bir açığından faydalandığını söyledi. Polis, zanlının sistemden KKTC'den yurtdışına para gönderilmeyeceğini bildiği halde havale yaptığını, daha sonra bilişim sistemleri aracılığıyla gönderdiği paranın 2 katının iade edilmesini sağlayarak, toplamda 162.705,98 TL miktarda parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi. Polis, meselenin 20 sanıklı olduğunu, olayın çoğunlukla Güzelyurt’ta bir banka şubesinde meydana geldiğini,  orada dava dosyası tazmin edildiğini belirtti. Polis, olayla ilgili daha önce tespit edilerek tutuklanan 9 sanığın yargılandığını, birinin beraat ettiğini, 8’inin ise hüküm giydiğini açıkladı. Polis, zanlının davasında 20’nci sanık konumunda olduğunu, 23.06.2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şube'de giriş çıkış işlemleri yaptığı esnada aleyhinde bulunan derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının tüm işlemleri bankanın Gönyeli’deki şubesinden yaptığını belirlediklerini, parayı okul ve diğer ihtiyaçları için harcadığını söylediğini, ayrıca bankanın parayı kendisine promosyon olarak verdiğini düşündüğü için sorgulamadığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının cep telefonunun DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini ifade etti.  Zanlıya bir ara dava tebliği yapılacağını kaydeden polis, zanlının soruşturmaya etki edemeyeceğini, ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu belirterek,  teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 70 bin TL nakit teminat yatırmasına 600  bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

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