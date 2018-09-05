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Barbaros Şansal'a KKTC'de tehdit (VİDEO HABER)

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Barbaros Şansal'a KKTC'de tehdit
Barbaros Şansal'a KKTC'de tehdit (VİDEO HABER)

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Başkanı Buray Büsküvütçü, geçtiğimiz yıl ülkeden 'sınır dışı' edilen ve İstanbul Atatürk Havalimanı'nda darp edilerek, Türkiye'de bir süre de hapis yatan modacı Barbaros Şansal'a sözlü saldırıda bulundu.

Büsküvütçü'nün "olay çıkardığını" söyleyen görgü tanıkları, özellikle lokantada bulunan turistlerin "panik yaşayarak" mekanı terk ettiğini, işletme sahibinin de polise şikayette bulunduğunu bildirdi.

"Sınır dışı" kararının kaldırılmasından sonra adaya gelen Türkiye'nin tanınmış modacılarından Barbaros Şansal'ın, Ledra Palace barikatı yakınlarındaki bir lokantada yemek yerken, MDP Başkanı Buray Büsküvütçü'nün sözlü saldırısına uğradığı bildirildi. "Güneye gidip bize işgalci diyorsun, Türkiye'ye gidip bize sövüyorsun, utanmadan buraya geliyorsun" gibi sözlerle Barbaros Şansal'a sözlü saldırıda bulunan Buray Büsküvütçü bu yöndeki eylemi, sosyal medyaya da yansıdı.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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