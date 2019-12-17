Barfly'ı soyan 3 zanlıya tutukluluk

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Barfly isimli işyerinin kapısını kırarak içeriye giren ve içerden muhtelif markalarda içki ve sigara çalan 3 zanlıl yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların yaşının 18'den küçük olması nedeniyle kapalı yapıldı. Üç zanlının aleyhine üç gün tutukluluk emri alındı. Üç zanlı Dükkân Açma, Sirkat, Kasti Hasar suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Arda Gündüz’ün sahibi olduğu Barfly isimli işyerinin kapısını kırarak 1000TL değerinde hasara uğratılarak açtığını tespit etti. Aynı zamanda zanlıların 8753.15 TL değerinde alkol ve sigara çaldığı belirtildi