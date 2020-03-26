Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda Koronavirüs Salgınına Karşı Tedbirler Alındı

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın koronavirüs salgınına karşı tedbirler aldığı ve Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kurduğu açıklandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı basın bürosundan yapılan yazılı açılkamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nca koronavirüsle ilgili gelişmeler başından itibaren takip edilerek tedbirler alınıyor.

Bu kapsamda Kolordu Komutanlığı Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kurulduğu, karargȃh ve askeri sağlık personeli bu merkezde görev aldığı bildirildi.

Hükümet ve Sağlık Bakanlığı ile koordine sağlandığı belirtilen açıklamada, azaltılmış personelle görev icra edildiği, personel ve ailelerin alınması gerekli önlemler ve sokağa çıkma yasağı hakkında bilgilendirildiği; koronavirüsün yayılmasını engellemek ve halkın sağlığını korumak maksadıyla çarşı izinlerinin durdurulduğu ve zorunlu haller dışında izinlerin kaldırıldığı; askeri sosyal tesislerle kantinlere girişlerin de kısıtlandığı bildirildi.

Askeri Hastane Baştabipliği'nce alınan ek önlemler de bulunduğu kaydedilen açıklamaya göre, Barış Kuvvetleri Komutanlığı ayrıca personel ile erbaş ve erlerin Kıbrıs'a geliş ve gidiş işlemleri de düzenlendi ve bu çerçevede, askeri sağlık personeli tarafından Sağlık Bakanlığı ve belediyelerle koordineli olarak erbaş ve erlerin ateşleri termal kamerayla kontrol ediliyor ve ilk muayeneleri yapılıyor. Erbaş ve erler, dezenfekte edilmiş otobüslerle doğrudan kışlalardaki karantina merkezlerine sevk ediliyor.

Açıklamada, bu süreçte yetkili makamlarla temasın sürdürüldüğü ve talep edilen desteğin de sağlandığı kaydedildi.