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Başbakan Ersan Saner,Girne-Alsancak Yolu 1. Etap Projesi’nde incelemede bulundu

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Başbakan Ersan Saner, bugün, yapımı devam eden  Girne-Alsancak Yolu 1. Etap Projesi’nde incelemede bulundu. 
Başbakan Ersan Saner,Girne-Alsancak Yolu 1. Etap Projesi’nde incelemede bulundu

Başbakan Ersan Saner, bugün, yapımı devam eden  Girne-Alsancak Yolu 1. Etap Projesi’nde incelemede bulundu. 

 Ziyarette Başbakan Ersan Saner’e, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel de eşlik etti. Lapta , Alsancak ve Karşıyaka bölgelerinde ,uzun yıllardır ciddi trafik sıkışıklığına ve ulaşım zorluğuna neden olan yolun, Alsancak-Lapta arasındaki bölümünün , duble yola dönüştürülmesi amacıyla ,sürdürülen çalışmalarda incelemede bulunan  Başbakan Saner, Karayolları  Dairesi  temsilcileri ve ihaleyi üstlenen  Tüfekçi Limited yetkililerinden bilgi aldı.

Projenin ilk etap çalışmaları kapsamında, Hasan Uzun Petrol ve Yeşiltepe Köyü sapağı arasında kalan  2 kilometrelik  güzergahın  duble yola çevrilerek trafiğin rahatlatılması ve yolun trafik standartlarının yükseltilmesi, projenin ikinci etabındaysa , Güzelyalı bölgesine kadar  uzanan güzergahın tamamlanması hedefleniyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı  Ünal Üstel ,yapımı devam eden, Girne-Alsancak Yolu 1. Etap Projesi’nde ,duble yol yapım çalışmaları yanında   trafik standartlarının  daha  yukarılara çekilebilmesi için neler yapılabileceğini, söz konusu yolun,  iyileştirilerek süratli bir şekilde tamamlanması ve bundan sonraki süreçte hedeflenen noktaya  getirilmesi için neler yapılabileceğini belirlemek amacıyla yerinde inceleme yapacaklarını kaydetti.

2021 Bütçe görüşmelerinin Cumhuriyet Meclisi’nde devam ettiğini  anımsatarak, bütçenin  bitiminde , bu yolun daha da iyileştirilmesi, satndartların  yukarı çekilerek  yolun daha verimli ve çağdaş bir hale  getirmek için neler yapılabileceğini ele alacaklarını kaydeden  Üstel, incelemenin ardından   Başbakan Saner ve Karayolları  Dairesi  yetkilileriyle değerlendirme yaparak yolu  bir an önce tamamlamak istediklerini  söyledi. Başbakan Ersan Saner,Bakan Ünal Üstel ile, yapımı  devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen , Girne –Alsancak Yolu 1. Etap projesinde incelemede bulunacaklarını belirterek, sözkonusu yolun,  KKTC’de trafik  yükü en ağır yollardan biri olduğunu kaydetti.

 Hasan Uzun Petrol ile  Yeşiltepe Sapağı arasında kalan 2 kilometrelik güzergahı kapsayan  ilk etapta, yol yapımı devam ederken,  trafikte standartların  yükseltilmesi ve aydınlatmayla ilgili çalışmalar da yürütüldüğünü  dile getiren Saner, ziyareti,  burada yerinde inceleme  ve tespit yaparak, 2021 bütçesinde bu konularla ilgili  nasıl bir vizyon ortaya konulacağını  gözlemlemek  amacıyla  gerçekleştirdiklerini  kaydetti

Girne –Karşıyaka arasındaki yolun, Girne Beldesini  batıya birleştirmek  için kullanılan  çok önemli bir  güzergah olduğunu   belirten Başbakan Saner,sözkonusu yolda,  emniyet tedbirlerinin  arttırılması ve trafik standartlarının yükseltilmesinin zaruri konular olduğunu vurguladı. Bayındırlık ve  Ulaştıma Bakanlığının bu yöndeki  çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başbakan Saner, ileriye yönelik hedefin yolun  Güzelyalıya kadar olan bölümünün tamamlanması odluğunu anımsattı.

Saner, Yolun, Yeşiltepye Sapağına kadar olan 2 kilometrelik  ilk  etabının  tamamlanmasının ardından, hükümet olarak, Güzelyalı’ya kadar olan güzergahta 2’nci etap  çalışmalarının nasıl gelişeceğini önümüzdeki günlerde  tüm medyayla paylaşacaklarını da ifade etti. 

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