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Başbakan Saner: 10 gün içerisinde birtakım açılımlar yapacağımızı çok net söyleyebilirim

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Başbakan Ersan Saner, hükümetin güvenoyu alması ve Ankara ziyareti sonrası, Covid süreci ile paralel olarak 2021 Yılı Mali ve Ekonomik planlama çalışmalarına hız verdi.
Başbakan Saner: 10 gün içerisinde birtakım açılımlar yapacağımızı çok net söyleyebilirim

Başbakan, bu çerçevede ülkenin önde gelen ekonomik örgütlerini ayrı ayrı kabul ederek, düşüncelerini aldı. Başbakan Saner,  “ Hükümet olarak ekonominin daha iyiye gitmesi için bir takım projeler üzerinde çalışmaya başladığımızı net ifade edebilirim. Hedef kitlemiz yüksek öğrenim ve turizmdir.

10 gün içerisinde birtakım açılımlar yapacağımızı çok net söyleyebilirim” dedi. Başbakan Ersan Saner, 2021 Yılı Ekonomik ve Mali Planlaması ile Türkiye’ile imzalanacak yeni mali protokol ile ilgili ekonomik örgütlerinin görüşlerini dinledi. Başbakan, Tedarikçiler Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Esnaf Dayanışma Grubu’nu ayrı ayrı kabul etti. 

Saner, “ Hükümet olarak ekonominin daha iyiye gitmesi için bir takım projeler üzerinde çalışmaya başladığımızı net ifade edebilirim. Öncelikle insan sayısının ülkede artması için ki burada bizlerin hedef kitlesi yüksek öğrenim ve turizmdir. Bu bağlamda 10 gün içerisinde birtakım açılımlar yapacağımızı çok net söyleyebilirim” dedi.

Dün de bulaşıcı hastalıklar üst kurulu ile uzun süreli toplantı gerçekleştirdiğini hatırlatan Saner, “2021 yılını şekillendirirken, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve mali işbirliği protokolümüzü düzenlerken, bizlere çok ciddi katkı sağlayacağınıza olan inancımı belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Saner , “ Ülkeye 30 bin öğrenci ve 10 bine yakın konut sahibi olabilecek insanların getirmenin yöntemlerini arıyoruz. ÇAlışmalarımızda son aşamaya geldik önümüzdeki hafta bunun şekillenebileceğini düşünüyorum. Ocak ayında bunu sizlerle paylaşacağız” dedi. Hellim konusunda tescili başarabileceklerini inandıklarını da belirten Başbakan Saner, 2021 yılı mali işbirliği protokolu konusunda Ocak ayında görüşmelere başlayacaklarına vurgu yaptı. 

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