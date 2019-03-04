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Basın çalışanlarına diksiyon eğitimi verildi

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Yayın Yüksek Kurulu (YYK), basın çalışanlarının mesleki kariyerine katkı sağlamak amacıyla diksiyon kursu düzenledi.
Basın çalışanlarına diksiyon eğitimi verildi

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), basın çalışanlarının mesleki kariyerine katkı sağlamak amacıyla diksiyon kursu düzenledi.

YYK’dan verilen bilgiye göre, deneyimli TRT spikeri Gülden Özel’in eğitmenliğinde 2 Mart Cumartesi günü YYK binasında gerçekleştirilen diksiyon kursuna radyo ve televizyonlarda çalışanlar katıldı.

Özel, yaklaşık 2 saat süren eğitim sırasında; radyo ve televizyonlarda sunucular tarafından kullanılan Türkçe’nin, seyirciye ve dinleyiciye daha anlaşılır ve daha iyi bir diksiyonla ulaştırılması için neler yapılması gerektiğini anlattı.

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