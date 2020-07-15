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Basın-Sen "Bilişim Suçları Yasasası"nın yürütmesinin durdurması için mahkemeye başvuruyor...

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Basın-Sen "Bilişim Suçları Yasasası"nın yürütmesinin durdurması için salı günü Anayasa mahkemesine başvuruyor
Basın-Sen "Bilişim Suçları Yasasası"nın yürütmesinin durdurması için mahkemeye başvuruyor...

Basın-Sen "Bilişim Suçları Yasasası"nın yürütmesinin durdurması için mahkemeye başvuruyor

Basın-Sen bugün KTÖS'de "Bilişim Suçları yasası" ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir basın toplantısında Basın Emekçileri Sendikası'nın bu yasa ile ilgili herhangi bir görüşü alınmadığını belirtti.

 

AKINCI RANDEVU BİLE VERMEDİ

Kişmir bu yasada ifade özgürlüğü kısıtlanıyor olduğunu da belirtti.

Ali Kişmir açıklamasında Basın-Sen Cumhurbaşkanlığından randevu talep etti ancak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı randevu talebine biler geri dönüş yapmadı dedi.

Bir çok yasa beklemede ama bu yasa anında geçirildi ve Cumhurbaşaknı imzaladı ve resmi gazetede yayınlandı.

Kişmir Basın özgürlüğü konusu bizim kırmızı çizgimizdir dedi. 

Kişmir açıklamsını "Salı günü anayasa mahkemesine başvurualcak." şeklinde tamamladı.

 

Av. TACAN REYNAR AÇIKLAMA YAPTI

Avukat Tacan Reynar salı günü Anayasa Mahkemesine ara emri başvurusnda bulunacağız bunu ivedilikle yapacağız. Bununla ilgili olarak yaptığımız araştırmada BTHK tarafından tam 1 yıl önce servis sağlayıcılara bir mail gönderildiği ve "bilgi toplamasına" trafik akışını kayıt altına almalarına yönelik olduğunu tespit ettik. Ve bunu biz yasada görüyoruz.

 

ÖZEL HAYAT NEDİR? İNSAN HAKLARI NEDİR?

Yasanın 22. maddesine bakıldığı zaman içeriğin yeniden kaldırılması ile ilgili madde var ve ardından da bu düzenlemenin de 18. maddenin 3. fıkrasının a bendinde servis sağlayıcıya maalesef sağladığı servisteki trafik bilgilerini 2 yıl srüre boyunca KKTC'de sunucularda sakalamakla yetkilendirildiler. Bu ne demektir hepimizin laptopunda telefonundaki bilgilerin 2 yıl boyunca saklanacağı belirtiliyor.Bu madde Anayasa mahkemesine götürülecek maddenin başında geliyor.

 

BİLİŞİM VERİSİ

Yasa tanımlamaları çok geniş kapsamdadır. Sosyal medya, karikatür, fotoğraf vb. tüm bunlar yasa kapsamına alınmıştır ve bunun cezası da 8 yılı bulabilir.

 

EL KOYMA

14. Maddeye baktığımızda herhangi bir suç dolayısı ile yapılan bir soruşturmada polisin bilişim sistemine ve bilişim verilerine el koyabileceği konusnda yetkilendiriliği görülüyor. Burada ağır bir suçtan da bahsedilmiyor herhangi bir suçlama ile ilgili polis her türü bilişim verisi üreten alete el koyabilecek. Polis bunu 24 saat içeriisnde mahkemeye götümek durumunda, mahkemenin artık burada takdir  yetkisi vardır.

Uygulamada şunu grüyoruz polis gelir o iddia ettiği suçu bir şekilde TERÖR ile de bağlayabilir, ve bunu mahkemeye aktarabilir uygulamada bunların olduğunu da biliyoruz.

Bu ülkede bir fikir ve sanat eserleri yasası yoktur. Bu yasada bu da tanımlanmaya çalışılmıştır.

 

İÇERİĞİN KALDIRILMASI KONUSUNDA MAHKEMEYE GELMİYOR

yasanın 20. maddesi erişimin engellenmesi konusu anlatılıyor özellikle 3. fıkranın Ç maddesinde çok açık şekilde mahkeme kararı olmaksızın BTHK tarafından erişim engellenmesi kararı verilebileceğinden bahsetmektedir.

22. maddeye baktığımızda içeriğin yayından kaldırılmasından hiç bir şekilde mahkemenin önüne gelen bir durum olmadığı görülüyor.

Maddede çok açık şekilde yer verilen içeriğin "haklarını ihlal" ettiğini idda eden herhangi bir kişi içeirk sağlayıcıya ya da yer sağlayıcaya yazılaı bir başvuruyla kaldırılmasını talep edeceğini bunun ret edilmesi durumunda mahkemeye gidebilecğini belirten bir düzenleme var. Bu düzenlemeye hiç gerek yoktu. Bizim ülkemizde zem kadih ile ilgili davalar açılabilir.

Neden böyle bir ihtiyaç hissedildi ve buraya kondu?

Bugüne kadar polis TERÖR suçlamasında bulundu insanlara ama soruşturmaları devam ediyor halen yargılanmaları yapılmadı. 4/5 yldır bu insanlar yargılanmayı bekliyor.

 

Ne oldu?

Bilişim Suçları Yasası, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bilişim sistemlerinin, ağlarının ve verilerinin gizliliğine, doğruluğuna ve ulaşılabilirliğine zarar verici faaliyetler ile kötüye kullanımının ve suç işlenmesinin engellenmesi için uygulanacak usul ve esasları düzenleyen; Meclis’in 30 Haziran’daki toplantısında oy çokluğuyla onaylanan yasa, dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından imzalanmıştı. 
Bilişim Suçları Yasası’yla ayrıca, içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıları ile internet haber sitelerinin yükümlülük ve sorumlulukları düzenlendi; tüm bu faaliyetler kapsamında suç oluşturan eylemler ve cezalar belirlendi. Yasada söz konusu suçlarla etkili biçimde mücadele edilmesine ve suçların kovuşturulmasına ilişkin usul ve esaslar da yer alıyor.

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