Basın Sen: Kıbrıs Medya Kurumu’nda usülsüz işten çıkarmalar yaşanıyor

Basın Emekçileri Sendikası Kıbrıs medya gurubunda gerekçesiz ve usülsüz işten çıkarmalar yaşandığını ve basın emekçilerinin yıldırma politikalarıyla istifaya zorlandınklarını bildirdi.

Basın Sen Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığını bu konuda gerekli araçtırmayı en kısa sürede yaparak bashse konu işyerinde çalışma barışını sağlamak için adım atmaya çağırdı.

Basın Sen açıklamasında Basın İş Yasası’nın uygulanmasını da talep etti.