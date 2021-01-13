Basın-Sen'den zehir zemberek Arıklı açıklaması

Basın-Sen Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı

Açıklama şu şekilde:

Irkçılığı bir yaşam biçimi olarak kabul eden Arıklı kardeşlerden Ayhan Arıklı’nın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde çalışan emekçilere yönelik hadsiz söylemleri karakteriyle uyuşmaktadır.

Arkasında birçok mağdur insan bırakan, Rum’dan kalan ganimetten nemalanan, tüm satışlarını yabancı para birimi üzerinden yapan bu zat emeğin dahi ırkçılığını yapacak kadar kendinden geçmiştir. Daha önce ahlaklı bir insan olmadığını defalarca söylemleriyle ortaya koyan Arıklı, vicdani ret hakkını kullanmak isteyen insanlarımıza “Homo” yakıştırması yapacak kadar cahil ve homofobik bir kişiliğe sahip olduğunu da defalarca ispatlamış bir varlıktır.

Şimdi de bölünmüş olan kendi yurdunun güneyinde, vatandaşı oldukları devlette emeğini satarak hakkını alan insanları hedef alan bu zat, bir de utanmadan emeğini satan insanlarımıza “Gurursuz” diyecek kadar hadsiz bir tutum sergilemiştir. Adanın kuzeyinde çalışan insanları köle olarak gören bu zihniyetin ve her dönemde bu sistemden yararlanan asalakların, onuru ile aln terini satan emekçilere dil uzatması haddine değildir. Esas gurursuz olan emeği ile para kazanan insanlar değil emeğini satan insanları sömüren kişiliksizlerdir. Çok merak ediyorsa aynaya bakması da yeterlidir!