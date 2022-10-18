Başkan adayı Reşat Kansoy'a Güzelyurt çarşısında sevgi seli

İnsan odaklı belediyecilik

Kansoy: Güzelyurt’u hem öğrenci ile hem de turistle barışık bir hale dönüştürecek, yaşanacak bu

değişimle birlikte esnafın yüzünü güldüreceğiz



Esnafın desteğini yanında hisseden Kansoy, “Güzelyurt belediyesinin odağında, parke ve çimler

kadar; insan da olmalı, yaşanan göçlerin ardından Güzelyurt’un en büyük ihtiyacı insandır” dedi.

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy ile Güzelyurt Gönüllüleri açık pazara yürüdü.

Yaklaşık 40 kişilik bir ekip ile bağımsız aday Kansoy’a yürüyüşüne destek veren Güzelyurt Gönüllüleri,

Güzelyurt’un artık yeni bir vizyona ihtiyaç duyduğunu net bir ifadeyle ortaya koydu.

Gönüllülerle yürüyüşte konuşan Kansoy, “Güzelyurt belediyesinin odağında, parke ve çimler kadar;

insan da olmalı, yaşanan göçlerin ardından Güzelyurt’un en büyük ihtiyacı insandır” dedi.

Kapalı Pazar önünde toplanan grup, Reşat Kansoy’un ortaya koyduğu yenilikçi ve gelişime açık, göçü

yavaşlatacak ve insan odaklı vizyonu ile Güzelyurt’un artık modern bir kente dönüşeceğine inanç

belirtti.



Kansoy, açık pazar esnafı ile kucaklaştı

Yürüyüş sırasında Güzelyurt esnafı ile kısa süreli görüşmeler yapan Reşat Kansoy, esnafın desteğini

yanında hissetmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Yürüyüşün sonunda Açık Pazar esnafı ile bir araya gelen Reşat Kansoy, esnaf ile birlikte, Güzelyurt’un

gerçek potansiyelini ortaya çıkararak, kenti hem öğrenci ile hem de turistle barışık bir hale dönüştüreceklerini, yaşanacak bu değişimle birlikte esnafın yüzünün güleceğini, bölgedeki istihdamın artacağını, Güzelyurt’un makus talihi olan göç yolunun bir nebze de olsa kapanacağını ve gençlerin kendi topraklarında tutunmaya başlayacağını belirtti.



Sivil toplum ile birlikte yürüyoruz

Bu arada Güzelyurt Gönüllüleri grubu içerisinde Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir çok sivil toplum

örgütü temsilcilerinin de olması dikkat çekti.

Kansoy’a destek veren gönüllüler, yürüyüş boyunca esnafa karanfil dağıttı.