Başkasının kimliğine bürünme ve sahte davranışla kayıt temin etme

18.07.2019 tarihinde, Gazimağusa’da gerçekleştirilen suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında yapılan kontrolde; E.G.’nin (E-42), tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahsa ait kimliği vize borcu olduğundan dolayı görevli muhaceret memuruna ibraz ederek başkasının kimliğine bürünüp; sahte kayıt temin ederek KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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