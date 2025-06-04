Baybars: Devlet aklı zedelendi, yönetim keyfiliğe terk edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı. Genel Kurul’da Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Göçle Mücadele ve Çalışma Hayatı” konulu güncel konuşmasında hükümete sert eleştiriler yöneltti.

“Son dönemlerde devlet aklının zedelendiği, hükümetin kurumsallıktan uzaklaştığı ve yönetimin keyfiliğe terk edildiği günler yaşıyoruz” diyen Baybars, özellikle düzensiz göç ve buna bağlı olarak nüfus politikasında ciddi bir plansızlık yaşandığını savundu.

Baybars, ülkede plansızlık, popülizm ve günübirlik kararların en büyük sorunlar arasında yer aldığını dile getirerek, “Ülkenin tüm sektörleri birer birer çöküyor. Yükseköğrenim ve turizm gibi can damarı sektörler dahi ciddi sıkıntılarla karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

“Üniversite enflasyonu yaşanıyor”

Yükseköğrenim sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çeken Baybars, hükümetin denetiminden geçmeyen birçok üniversitenin açıldığını ileri sürdü. Bu durumun eğitimde nitelik kaybına yol açtığını belirten Baybars, “Ülkemiz artık insan ticareti, insan kaçakçılığı ve sahte diplomalarla anılır hale geliyor. Bu yükseköğrenimde bir krizdir” dedi.

Baybars, üniversite enflasyonu yaşandığını ve yükseköğrenimin sadece ekonomik bir araç olarak görülüp, öğrencilerin para kaynağına dönüştürüldüğünü söyledi.

Cezaevlerinde tutuklu yabancıların büyük bölümünün öğrenci statüsünde ülkeye gelenlerden oluştuğunu kaydeden Baybars, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde de ciddi sorunlar yaşandığını vurguladı.

“İnşaat sektörü geleceği göremiyor”

Baybars, inşaat sektörüne ilişkin değerlendirmesinde de hükümeti eleştirdi. Plansız, günübirlik ve keyfi kararlarla sektörün geleceğinin belirsiz hale geldiğini savunan Baybars, “Kontrolsüz açılımlarla sektör çıkmaza girdi” dedi.

“Kumarhane turizmi düzensiz göçle bağlantılı”

Kumarhane turizmine de değinen Baybars, bunun düzensiz göç ve yabancı iş gücü politikalarıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Düzensiz göçle mücadele amacıyla alınan araçların ne şekilde kullanılacağına ilişkin soru işaretleri bulunduğunu belirten Baybars, “Altı ilçede kayıtsız insanları mı toplayacak? Bunu yapacaksa zaten yasal yetkisi yok” şeklinde konuştu.

Baybars, çalışma hayatı ve iş gücüne dair kapsamlı politikaların oluşturulmadığını da belirterek, hükümetin sektörel düzenlemelerde vizyon eksikliği yaşadığını savundu.