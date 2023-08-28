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Beklenen ödeme yapıldı

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Genel Tarım Sigortası Fonu, Temmuz ayına ait büyükbaş düşük zararı için 98 üreticiye 468 bin TL tazminat ödedi.
Beklenen ödeme yapıldı

Fon Müdürü İpek Kızılduman, büyükbaş hayvanlarda düşük zararlarının ödendiğini açıkladı.

Kızılduman yazılı açıklamasında, Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Temmuz 2023 ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı olan toplam 98 üreticiye 468 bin TL tazminat ödendiğini bildirdi.

Kızılduman, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceklerini duyurdu.   

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