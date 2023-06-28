Belarus lideri açıkladı: Putin, Prigojin’in öldürülmesini istedi, ona engel oldum

Rusya’da hafta sonu yaşanan ayaklanmayla ilgili, krizde arabuluculuk rolü üstlenen Belarus lideri Lukaşenko’dan bomba etkisi yaratacak açıklamalar geldi. Lukaşenko, Putin'i Wagner lideri Prigojin'i öldürmemeye zor ikna ettiğini anlattı.

Rusya'yı sarsan paralı asker grubu Wagner'in ayaklanmasıyla ilgili en önemli detayları, krizde arabuluculuk rolü üstlenen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko paylaştı.

Ukrayna savaşında kritik rol oynayan ancak aylardır Rus ordusuna sert eleştiriler yönelten Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin, hafta sonunda beraberindeki savaşçılarla Putin yönetimine karşı ayaklanma başlatmıştı. “Darbe girişimi” olarak anılan olaylar ülkedeki derin bölünmeyi gözler önüne sermişti.

Kriz 24 saat geçmeden Belarus arabuluculuğundaki anlaşmayla sona ermiş görünse de etkileri sürüyor. Ayaklanma sonrasında Prigojin'i “hain” ilan eden ve “Cezasını en sert şekilde vereceğiz” diyen Putin, anlaşmayla Wagner lideri ve üyelerinin Belarus'a gitmesine izin vermişti.

Belarus lideri Lukaşenko, Putin’e en yakın isimlerden biri ve Ukrayna savaşında Rusya’ya büyük destek verdi.

‘SENİ BÖCEK GİBİ EZECEKLER’

Arabulucu Belarus lideri Lukaşenko, dün o sıcak anlarla ilgili gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Kriz sırasında telefonda görüştüğü Putin'in Pirgojin'in öldürülmesini istediğini kaydeden Lukaşenko, Rus lideri acele karar vermemeye ikna ettiğini söyledi.

“Ona ‘Yapma, kötü bir barış her türlü savaştan iyidir' dedim” diye konuşan Belarus lideri, daha sonra konuştuğu Prigojin'e de geri çekilme teklifi götürdüğünü anlattı. Wagner liderinin Ukrayna’da birçok savaşçısının öldürülmesinden dolayı yıprandığını ve duygusal kararlar verdiğini söyleyen Lukaşenko, ona “Ruslar seni böcek gibi ezecekler” dediğini ifade etti.

Amacının Putin’i devirmek olmadığını savunan Prigojin dün Belarus’a ulaştı.

‘YARI DELİRMİŞ HALDEYDİ’

Lukaşenko, “eski dostu” ve “kahraman” olarak tanımladığı Prigojin'le görüşmesi için “Sıra dışı bir konuşmaydı. Küfürler havada uçuşuyordu” ifadelerini kullandı. Lukaşenko, Wagner liderinin isyan sırasında Rus topraklarına “yarı delirmiş” halde girdiğini, onu çekilmeye ikna etmek için saatlerce dil döktüğünü belirtti.

Lukaşenko ayrıca dün Belarus'un başkenti Minsk'a ulaşan Prigojin'le yeniden görüştüğünü de söyledi. Wagner liderinin bazı savaşçıların Rus ordusuna katılacağını belirttiğini aktaran Belarus lider, Prigojin'in savaşçılarına zarar verilmemesi için Putin'den garanti beklediğini söylediğini de ifade etti.

Wagner savaşçılarının Belarus'ta Rusya'nın nükleer silahlarını koruyacağı iddiasını reddeden Lukaşenko, Wagner'in Belarus askerlerini eğitebileceği önerisinde bulundu.