  • BIST 5.626,49
  • Altın 1474.015
  • Dolar 23.3809
  • Euro 25.0957
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Belçika, CIA’den bilgi aldı! Saldırıda “Ukrayna izi” olabilir

» »
Belçika hükümetinin, Kuzey Akım boru hattındaki patlamada "Ukrayna'nın rolü" bulunduğuna dair Amerikan istihbaratından bilgi aldığı iddia edildi.
Belçika, CIA’den bilgi aldı! Saldırıda “Ukrayna izi” olabilir

Belçika’nın De Tijd gazetesinde yer alan haberde, Eylül 2022’de Kuzey Akım boru hattında meydana gelen patlamadan kısa süre sonra Belçika askeri istihbaratının ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatından (CIA) bazı bilgiler edindiği belirtildi.

Haberde, Avrupa’nın enerji altyapısına yönelik sabotajda Ukrayna’nın rolü bulunduğu iddiasına yer verildi. İddia, konu hakkında oldukça iyi bilgisi bulunan kaynaklara dayandırıldı.

Gazete, Belçika dahil Batılı ülkelerin istihbarat servislerinin sabotaj hakkında aylardır bilgi sahibi olduğunun görüldüğü yorumunu yaptı.

Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder’in sözcüsü, gazetenin iddiası hakkında yorumda bulunmayacaklarını belirtti.

Washington Post gazetesinde geçen hafta yer alan haberde de CIA’in geçen haziran ayında, Avrupalı bir istihbarat servisi aracılığıyla, Ukrayna özel harekat kuvvetlerinden oluşan 6 kişilik bir ekibin Rus gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım boru hattını sabote etmeyi planladığı bilgisine eriştiği öne sürülmüştü.

Almanya'da martta çıkan haberlerde de soruşturmayı yürüten yetkililerin, Ukrayna yanlısı bir grubun, geçen yıl Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediğini gösteren bir kanıt ortaya çıkardığı belirtilmişti.

5 erkek ve 1 kadından oluşan grubun, Eylül 2022’de Almanya’nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.

Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022’de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya’yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Sabotaja ilişkin soruşturma, Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca yürütülüyor. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gizli anlaşma ortaya çıktı: Burunlarının dibinde casus üssü kurmuşlar08 Haziran 2023 Perşembe 21:24
  • Dumanlar ABD’yi teslim aldı! New York hayalet şehre döndü08 Haziran 2023 Perşembe 12:30
  • Bilim insanları ‘milyonlarca yıldır görülmemiş derecede yükseldi’ diyerek uyardı07 Haziran 2023 Çarşamba 21:56
  • İki gündür yaşananlar nükleer panik yaratmıştı: Baba Vanga’nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor?07 Haziran 2023 Çarşamba 20:38
  • Kanada’daki orman yangınları, ABD’de hava kalitesini düşürdü07 Haziran 2023 Çarşamba 19:41
  • Hastaneye kaldırılan Papa ameliyata alınacak07 Haziran 2023 Çarşamba 16:28
  • Her gün 1,6 milyon kişi güvenli olmayan gıdaları yemekten hastalanıyor06 Haziran 2023 Salı 22:13
  • BM duyurdu: Ölüm kalım meselesi06 Haziran 2023 Salı 20:49
  • Çalışanları etkileyen araştırma: Kalp krizi riski pazartesi günü artıyor06 Haziran 2023 Salı 14:38
  • Sel felaketinde 42 kişi can verdi06 Haziran 2023 Salı 12:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti