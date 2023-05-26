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Belçika’da binlerce sığınmacı kaderine terk edilmiş durumda

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Belçika'da nisan sonu itibarıyla 3 bin 171 sığınmacı barınacak yer gösterilmeyerek sokağa terk edildi.
Belçika’da binlerce sığınmacı kaderine terk edilmiş durumda

Brüksel merkezli BELRefugees, Caritas International, WAX, Humanitarian HUB, Doctors of the World (Dünya Doktorları), MSF (Sınır Tanımayan Doktorlar) ve Vluchtelingenwerk Vlaanderen’in oluşturduğu 7 kuruluş, Belçika’daki sığınmacı kriziyle ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, geçen ayın sonu itibarıyla 3 bin 171 sığınmacı, Federal Sığınmacı Kabul Kurumu (Fedasil) tarafından yer gösterilmeyerek sokaklarda ya da barınmaya müsait olmayan alanlarda kalmaya zorlandı.

Hiçbir tıbbi, sosyal ve yasal hizmet de sağlanmayan bu kişiler, imkanları kısıtlı STK’lerce desteklendi. Bu kuruluşlar Nisan 2022’den bu yana 6 bin kişiyi ağırladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın Belçika şubesinin ruh sağlığı hizmeti verdiği sığınmacı sayısı Mart 2022 ile Mart 2023 arasında yüzde 5’ten yüzde 84’e yükseldi. Rahatsızlıklar arasında psikotik bozukluklar, travma sonrası stres ve depresyon, sokaktaki yaşam ve barınma yokluğuyla bağlantılı güvensizlik sorunlarının yer aldığı belirtildi.

Sokağa terk edilen sığınmacıların en az yüzde 50’si Dünya Doktorları’nın tıbbi konsültasyonuna başvurdu. Hastalıklarının sebebi, tedavi edici ve önleyici bakımlara erişimlerinin olmamasına bağlı olarak, difteri, uyuz, tüberküloz, kızamık olarak kaydedildi.

Belçika’da sığınma başvurusu yapmak isteyenlere barınacak yer bulunmamasıyla ilgili uzun süredir kriz yaşanıyor.

Mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolması nedeniyle yaşları, cinsiyetleri fark etmeksizin bu kişiler, sokaklarda yatmak zorunda kalıyor.

Belçika devleti, Brüksel mahkemelerinde kazanılan binlerce dava ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin çıkardığı çok sayıda ihtiyati tedbir kararına rağmen krizin çözümü için adım atmıyor. 

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