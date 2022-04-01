  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.619
  • Dolar 14.682
  • Euro 16.2257
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak

Belçika’da “Japon balıkları için” yeni düzenleme tartışma yarattı

» »
Belçika'da siyasetçiler Japon balıklarının yasaklanması için harekete geçti.
Belçika’da “Japon balıkları için” yeni düzenleme tartışma yarattı

Dünya corona virüsü, Ukrayna-Rusya savaşı ve ekonomik krizi tartışırken Belçika’da gündem ise bambaşka…

Belçika’da siyasetçiler evde Japon balığı besleyenlere göre yeni bir düzenlemeyi tartışmaya başladı. Brüksel’i temsil eden siyasetçi Bernard Clerfayt, yuvarlak akvaryumların balıklarda stresi artırdığını açıklayarak bu tür akvaryumların yasaklanmasını gündeme getirdi.

Clerfayt, başkent Brüksel bölgesinde yuvarlak akvaryumların satışının yasaklanmasını isterken, bu durumun mevcut balık sahiplerini etkilememesini de istedi. Yuvarlak akvaryumların kare ya da dikdörtgen akvaryumlara göre daha az su kapasitesi olduğu ve bu sebeple sudaki oksijenin de daha az olduğu belirtilirken, “Daha küçük bir yüzey alanı balıkların sağlığı için uygun değil” açıklaması yapıldı.

La Capitale gazetesine konuşan Bernard Clerfayt, “Hepimiz yuvarlak akvaryumların balıklarda stresi artırdığını biliyoruz” ifadesini de kullandı. Clerfayt, “Her evdeki akvaryumları inceleyecek değiliz  elbette ama bu tür akvaryumların satışını engellemek etkili bir yöntem olabilir” dedi.

Hayvanlara karşı zulme en sıkı kuralların, yasaların ve cezaların olduğu Belçika’da gündeme gelen “Brüksel Hayvan Sağlığı Yasası” kapsamında havai fişeklerin ve elektrikli köpek tasmalarının da yasaklanması gündemde.

Belçika’nın bazı bölgelerinde hayvana şiddet uygulayan bireylerin 15 yıl hapis yatması ve 10 milyon euroya varan para cezaları ödemesi isteniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zelenskiy, Ukrayna’ya ihanet etmekle suçlanan iki generali görevden aldı01 Nisan 2022 Cuma 12:09
  • Sri Lanka’da Ekonomik Krizden Bunalan Kalabalık, Devlet Başkanının Evine Saldırdı01 Nisan 2022 Cuma 11:02
  • Japonya Kuzey Kore'ye yaptırımları artırdı01 Nisan 2022 Cuma 09:51
  • Japon firmalarının yüzde 43'ü, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu01 Nisan 2022 Cuma 09:40
  • Sri Lanka’da ekonomik krizden bunalan kalabalık, devlet başkanının evine saldırdı01 Nisan 2022 Cuma 09:25
  • Nijerya'da teknenin batması sonucu 13 kişi öldü31 Mart 2022 Perşembe 20:45
  • Rusya, ödemeler ruble ile yapılmazsa gaz anlaşmalarını feshedecek31 Mart 2022 Perşembe 19:38
  • Şuşa '2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti' ilan edildi31 Mart 2022 Perşembe 17:15
  • Japonya'da reşit olma yaşı 20’den 18’e indirildi31 Mart 2022 Perşembe 12:26
  • Bill Gates’in de olduğu fotoğraf Pakistan’ı karıştırdı: Başbakanın koltuğu sallantıda31 Mart 2022 Perşembe 10:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti