Belçika’da “Japon balıkları için” yeni düzenleme tartışma yarattı

Dünya corona virüsü, Ukrayna-Rusya savaşı ve ekonomik krizi tartışırken Belçika’da gündem ise bambaşka…

Belçika’da siyasetçiler evde Japon balığı besleyenlere göre yeni bir düzenlemeyi tartışmaya başladı. Brüksel’i temsil eden siyasetçi Bernard Clerfayt, yuvarlak akvaryumların balıklarda stresi artırdığını açıklayarak bu tür akvaryumların yasaklanmasını gündeme getirdi.

Clerfayt, başkent Brüksel bölgesinde yuvarlak akvaryumların satışının yasaklanmasını isterken, bu durumun mevcut balık sahiplerini etkilememesini de istedi. Yuvarlak akvaryumların kare ya da dikdörtgen akvaryumlara göre daha az su kapasitesi olduğu ve bu sebeple sudaki oksijenin de daha az olduğu belirtilirken, “Daha küçük bir yüzey alanı balıkların sağlığı için uygun değil” açıklaması yapıldı.

La Capitale gazetesine konuşan Bernard Clerfayt, “Hepimiz yuvarlak akvaryumların balıklarda stresi artırdığını biliyoruz” ifadesini de kullandı. Clerfayt, “Her evdeki akvaryumları inceleyecek değiliz elbette ama bu tür akvaryumların satışını engellemek etkili bir yöntem olabilir” dedi.

Hayvanlara karşı zulme en sıkı kuralların, yasaların ve cezaların olduğu Belçika’da gündeme gelen “Brüksel Hayvan Sağlığı Yasası” kapsamında havai fişeklerin ve elektrikli köpek tasmalarının da yasaklanması gündemde.

Belçika’nın bazı bölgelerinde hayvana şiddet uygulayan bireylerin 15 yıl hapis yatması ve 10 milyon euroya varan para cezaları ödemesi isteniyor.