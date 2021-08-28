Belçika'daki havalimanında sekerek yürüyen Afgan kız çocuğu gündem oldu: "Hoşgeldin küçük kız!"

Kabil'den tahliye edildikten sonra bir havalimanının asfalt pistinde sekerek yürüyen küçük bir Afgan kız çocuğunun fotoğrafı viral oldu.

Kabil'den tahliye edildikten sonra bir havalimanının asfalt pistinde sekerek yürüyen küçük bir Afgan kız çocuğunun fotoğrafı viral oldu; sosyal medya kullanıcıları görüntüyü Afganistan'daki kriz devam ederken iç açıcı bir an olarak kutladı.

Reuters fotoğrafçısı Johanna Geron'un çarşamba günü Belçika'da, Brüksel yakınlarındaki Melsbroek askeri havalimanında çektiği fotoğrafta küçük bir çanta taşıyan sarı elbiseli bir kız çocuğunun sekerek yürüdüğü görülüyor.

Kız çocuğu ve ailesi, ülkenin Afganistan'daki operasyonlarını sonlandırmasından önce Belçika'ya tahliye edilen yaklaşık bin 400 kişi arasındaydı.

Eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt, fotoğrafı Twitter hesabında "harika" övgüsüyle paylaştı.

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Verhofstadt, perşembe günü paylaştığı tweet'te “Mültecileri koruduğunuzda işte bu olur. Belçika'ya hoş geldin küçük kız!" ifadelerini kullandı.

Önceki günlerde şu anki Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ülkesinin insanları Kabil'den Pakistan'a taşıyan tahliye uçuşlarını sonlandırdığını söylemişti.

Başbakan, “Belçika, tahliye edilenleri [önümüzdeki günlerde] ülkemize göndermeye devam edecek” demişti.

De Croo, Afganistan'daki güvenlik durumu "çok ciddi şekilde kötüleştiği" ve yetkililer "yakın zamanda gerçekleşecek" bir terör saldırısı "tehlikesi" olduğuna dair istihbarat aldığı için hükümetin çarşamba günü tahliyeleri durdurma kararı aldığını da eklemişti.

Yetkililer perşembe günü Kabil'in uluslararası havalimanının dışında düzenlenen intihar saldırılarında en az 95 Afgan'ın öldüğünü ve ölü sayısının önümüzdeki birkaç gün içinde daha da artmasının beklendiğini doğruladı.

ABD yönetimi de yabancı birliklerin Afganistan'ı terk edeceği 31 Ağustos tarihinden önce yeni saldırı girişimlerinin beklendiğine dair uyarılarda bulundu.

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