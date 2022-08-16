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Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüyor

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İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı görüşmek için toplandı.
Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşler Komitesi, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova'nın başkanlığında toplandı. Toplantıda, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülecek. 

İdari Kamu ve Sağlık İşler Komitesi, daha önce ise "belediye reformu" adı altında belediyelerin birleştirilmesini görüşmüştü. 

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, dün yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanı olarak tüm beyanatlarımda esas reformun 51/95 sayılı Belediyeler Yasası olduğunu ifade etmiştim” diye konuşmuştu. 

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