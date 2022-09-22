  • BIST 3.263,03
  • Altın 979.549
  • Dolar 18.3587
  • Euro 18.1495
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Belirtilen bölgelere giriş yasak

» »
Güzelyurt Kaymakamlığı, 4-6 Ekim tarihleri arasında, Çamurova atış alanı Hava Savunma Atış Bölgesinde atış yapılacağını duyurdu
Belirtilen bölgelere giriş yasak

Güzelyurt Kaymakamlığı, 4-6 Ekim tarihleri arasında, Çamurova atış alanı Hava Savunma Atış Bölgesinde atış yapılacağını duyurarak, atış yapılacak gün ve saatlerde hudutları belirtilen bölgelere girişin yasak olduğunu bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 4-6 Ekim tarihlerinde saat 08.00-18.00 arasında, “yasak bölge" ilan edilen bölgeler şöyle:

“Batıda; Kum Tepe’den Başak Mevkii hattı, Doğuda; Kumköy Helikopter Pisti-Yayla 500m güney hattı, Kuzeyde; Başak Mevki 500 m güney batısı, Yayla 500 m güney hattı, Güneyde; Kum Tepe Kumköy Helikopter Pisti hattı.”

Kaymakamlık, belirtilen gün ve saatler arasında, hudutları belirtilen bu bölgelere can ve mal güvenliği açısından girilmemesi uyarısında bulundu.

Ayrıca Kaymakamlık, atışlara müteakip bölgede patlamayan mermilerin arama ve imha işlemleri devam edeceğinden serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girişin yasak olduğunu da vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! Sis var!12 Eylül 2022 Pazartesi 07:41
  • İbrahim Sofu Genç Yaşta Vefat Etti05 Eylül 2022 Pazartesi 19:01
  • Güzelyurt Belediyesi Bostancı Hizmet Binası ile Atatürk Anıtı açılışı yapıldı03 Eylül 2022 Cumartesi 08:47
  • Güzelyurt’ta elektrik kesintisi31 Ağustos 2022 Çarşamba 12:32
  • Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaca çarptı!30 Ağustos 2022 Salı 08:56
  • Güzelyurt- Lefke çift şerit anayolunun tamamlanması bölgede memnuniyet yarattı28 Ağustos 2022 Pazar 20:33
  • Bağımsız Başkan adayı Kansoy Güzelyurt'ta hız kesmiyor...28 Ağustos 2022 Pazar 10:52
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu! 3 Kişi Tutuklandı27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:21
  • CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:01
  • CTP'de Güzelyurt için 3 aday için sandık kuruluyor25 Ağustos 2022 Perşembe 13:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti