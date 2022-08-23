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Bella Hadid Filistin'i desteklediği için markaların kendisiyle çalışmayı bıraktığını söyledi

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Geçtiğimiz günlerde Müslüman bir kültürde yaşamak istediğini paylaşan ünlü ABD’li model Bella Hadid, Filistin’i destekleyen söylemleri nedeniyle birçok markanın kendisiyle çalışmak istemediğini paylaştı.
Bella Hadid Filistin'i desteklediği için markaların kendisiyle çalışmayı bıraktığını söyledi

Filistin asıllı Müslüman bir babanın kızı olan ünlü ABD’li model Bella Hadid, Filistin’i desteklediği için pek çok markanın kendisiyle çalışmadığını ve arkadaşlarının kendisiyle görüşmeyi bıraktığını paylaştı.

"ARKADAŞLARIM BANA SIRTINI DÖNDÜ"

İsrail ve Filistin ilişkileri hakkında da sık sık paylaşım yapan Hadid, “Benimle çalışmayı bırakan pek çok marka oldu. Birçok arkadaşım bana sırtını döndü” dedi.

"HİÇBİR KORKUM YOK"

“Yedi yıl boyunca her cuma oturup yemek yediğim arkadaşlarım beni artık evine almıyor” açıklamasında bulunan 25 yaşındaki model, paylaşımları konusunda hiçbir korkusunun olmadığını söyledi.

“14 yaşındayken elime çiçeklerle ‘Filistin’e Özgürlük’ yazmıştım. Bana isim taktılar ve başkaları için nefret besleyen biri gibi yansıtıldım” diyen model, geçtiğimiz yıl New York’taki protestolara katılmıştı.

FİLİSTİNLİ OLAN TARAFINDAN KOPARILDI

 

Model, yakın zamanda 'GQ Dergisi'ne Filistinli babası Mohamed Hadid ile birlikte 'Müslüman kültürü' içinde büyüme fırsatı bulamadığı için üzgün olduğunu söyledi.

Bella Hadid, annesi Yolanda Hadid'in babası Mohamed Hadid'den boşandıktan sonra kendisini Kaliforniya'ya götürmesiyle ailesinin Filistinli olan tarafından 'koptuğunu' ifade etti.

"IRKÇILIĞA MARUZ KALDIM"

 

25 yaşındaki model, "Her gün babamla birlikte olmayı ve Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim ama bu isteğim bana verilmedi." dedi.

Bella Hadid, ayrıca genellikle sınıfındaki tek Arap kökenli kız olmasından dolayı ırkçılığa ve zorbalığa maruz kaldığını ifade etti.

Hadid, bu durumun da kendisini 'üzgün ve yalnız' hissetmesine neden olduğunu sözlerine ekledi.
Süper model, şimdilerde 'siyasi olarak bölünmüş New Jersey semtinde manevi bir yolculuğa çıkan Amerikalı bir Müslüman' hakkındaki dizi 'Ramy'de ilk kez oyunculuk yapmaya hazırlanıyor.

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