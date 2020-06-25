Berova: “Gevşemeden endişeliyim”

Eski Eğitim Bakanlarından Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, pandemi sürecinde yaşanan gevşemeden endişeli olduğunu, 40-50 hasta çıksa ülkemizdeki tüm hastanelerin pandemi hastanesine dönüşmek zorunda kalacağına ve kimsenin de dışarı çıkamayacağına dikkati çekti.

BRT ekranlarında konuşan Berova “40-50 hasta olsa ülkemizdeki tüm hastaneler pandemi hastanesi olacak demektir. Bu denli rehavete kapılmamızdan ötürü endişeliyim. Bir siyasetçi olarak ben de ihmal edebiliyorum. Kişisel sorumluluklara özenebildikçe ekonomimizin çarklarını en az zararla, hasarla döndürebiliriz. Düşünün 50 hasta olduğunu hastanede yatan… Dışarı çıkabilir misiniz? Filtreleme yapmadan açılma mümkün değil” dedi.