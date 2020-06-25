  • BIST 114.683
  • Altın 388,866
  • Dolar 6,8517
  • Euro 7,6943
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Berova: “Gevşemeden endişeliyim”

» »
Berova: “Gevşemeden endişeliyim”
Berova: “Gevşemeden endişeliyim”

Eski Eğitim Bakanlarından Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova,  pandemi sürecinde yaşanan gevşemeden endişeli olduğunu, 40-50 hasta çıksa ülkemizdeki tüm hastanelerin pandemi hastanesine dönüşmek zorunda kalacağına ve kimsenin de dışarı çıkamayacağına dikkati çekti.

BRT ekranlarında konuşan Berova “40-50 hasta olsa ülkemizdeki tüm hastaneler pandemi hastanesi olacak demektir. Bu denli rehavete kapılmamızdan ötürü endişeliyim. Bir siyasetçi olarak ben de ihmal edebiliyorum. Kişisel sorumluluklara özenebildikçe ekonomimizin çarklarını en az zararla, hasarla döndürebiliriz. Düşünün 50 hasta olduğunu hastanede yatan… Dışarı çıkabilir misiniz? Filtreleme yapmadan açılma mümkün değil” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS Bilgilendirme Paneli Düzenledi25 Haziran 2020 Perşembe 11:47
  • Başbakan Tatar Denktaş’ın Anıt Mezarını Ziyaret Etti25 Haziran 2020 Perşembe 11:45
  • KIB-TEK Genel Müdür Yardımcısı'na soruşturma25 Haziran 2020 Perşembe 11:42
  • TKP Yeni Güçler Genel Sekreteri Davulcu Sendikal Platformun Eylemine Destek Belirtti25 Haziran 2020 Perşembe 11:35
  • Girne’nin bazı bölgeleri 6 buçuk saat boyunca elektriksiz25 Haziran 2020 Perşembe 11:30
  • Meteoroloji Dairesi Uyardı; Sıcaklık Artıyor25 Haziran 2020 Perşembe 11:19
  • Prof. Dr. Kıdak, sokağa atılan maskeler konusunda uyardı: “Enfeksiyon riski artıyor”25 Haziran 2020 Perşembe 11:17
  • Veysi Akdeniz'in ölümüyle ilgili zanlı Nurmamedov tutuklandı25 Haziran 2020 Perşembe 10:40
  • Sibel Siber: “Devlet yönetimi ciddiyet ister”25 Haziran 2020 Perşembe 10:30
  • Çağıner: "Sağlığı koruyarak açılmayı yönetmemiz şarttır"25 Haziran 2020 Perşembe 10:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti