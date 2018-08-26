Beslenmeyle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

Zeytinyağı Kilo Aldırmaz. Akdeniz diyetinin temel kaynağını oluşturan zeytinyağının düzenli tüketimi, insan sağlığı üzerine çeşitli yararlar sağlamaktadır. Ancak 5 gram yağ 45 kalori iken, 5 gram et 12 kaloridir. Yani yağlar diğer makro besin öğelerine göre daha fazla kalori içerir ve şu bir gerçektir ki, yağın zeytin yağı mı, yoksa başka bir yağ çeşidi mi olduğunun kalori açısından pek bir önemi yoktur. Dolayısıyla hangi yağ çeşidi olursa olsun, gereğinden fazla tüketmek kilo olarak kişiye geri dönmektedir. Dolayısıyla zeytin yağı tüketiniz ancak bol bol değil, kararında tüketiniz.