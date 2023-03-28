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Bilim insanları Ay’da su kaynağı buldu

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Çinli bilim insanları Ay'da insan yaşamını destekleyebilecek su kaynağı buldular.
Bilim insanları Ay’da su kaynağı buldu

Bilim dünyasının Ay’a gitme serüveni ve uzayda yaşam kurma hayali için en temel gereksinimlerden biri de su. Nihayet bilim insanları bu sorunu çözmüş olabilir. Çin’in 2020’de Ay’dan getirdiği örneklerde minik cam boncuklara gömülü su bulundu.

Nature Geoscience’da yayımlanan araştırmada, meteorların Ay yüzeyine çarptığında oluştuğu düşünülen çok küçük cam küreler içinde Ay yüzeyinde dağılmış halde trilyonlarca ton su bulunabileceği belirtildi. Araştırma, Çinli bilim insanlarınca 1970’lerden bu yana, Ay’dan getirilen ilk toprak örnekleri üzerinde yapıldı.

Bu parlak boncuklardaki suyun, yakıt olarak veya astronotların içmesi için bile kullanılabileceği öne sürülüyor. Araştırmaya katılan Nanjing Üniversitesi’nden Hejiu Hui, rastgele seçilen 32 cam boncuğu inceledi. Boncuklardan milyarlarca olduğu için önemli bir miktarda su ihtiyacını karşılayabileceği belirtiliyor.

Hui, “Evet, çok fazla cam boncuk gerektirecek, öte yandan, Ay’da bir sürü boncuk var” dedi.

Araştırmacılar, bu boncukların sürekli olarak su verebileceğine de dikkat çekti.

Çin Bilimler Akademisi’nden (CAS) Profesör Sen Hu da bulguların Güneş sistemindeki diğer havasız cisimlerin Güneş rüzgarından türetilen suyu depolayıp onu atmosfere salma yeteneğine sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

Araştırma, cam küreciklerdeki suyun birkaç yılda bir tazelendiğini ortaya koydu. Diğer bilim insanları Ay’ın kutuplarından daha kolay su elde edilebileceği görüşünde.

NASA’nın daha önce yaptığı araştırmalar da Ay’ın Güneş gören yüzeyinde su bulunduğunu öne sürüyor. Ancak bilim insanları bu suyun nasıl depolandığı hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.

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