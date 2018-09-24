  • BIST 99.233
  • Altın 238,094
  • Dolar 6,1507
  • Euro 7,2566
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Bilim insanları, en zararlı uyku pozisyonunu açıkadı

»
Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, yüz üstü uyumanın çeşitli sağlık problemlerine yol açtığı belirtildi.
Bilim insanları, en zararlı uyku pozisyonunu açıkadı

American Mayo Clinic'ten uzmanların yaptığı araştırmaya göre, yüz üstü uyumak sırt, boyun ağrısı ve eklemlerde karıncalanmaya yol açıyor. Ayrıca, mide üzerinde uyumanın da nefes almayı zorlaştırdığı belirtildi. Özellikle hamile kadınların yüz üstü uyumamaları konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, yüz üstü pozisyonun kan akışını zorlaştırdığını belirtti.

'SERT YATAK' ÖNERİSİ

Uzmanlar, yüz üstü pozisyonda uyurken omurganın zarar görmemesi için karın bölgesinin altına bir yastık koyulması ve sert bir yatakta yatılması önerisinde bulunuyor. Uzmanlar ayrıca, omurganın sağlığı için boynun rahatça hareket edebileceği pozisyonlarda uyunması gerektiğini vurguluyor.

UYKUSUZLUK İLE ALZHEIMER ARASINDA BAĞLANTI

ABD'li bilim insanları tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, yetersiz gece uykusu ve Alzheimer hastalığı arasında bağlantı olduğu ortaya çıkarıldı. Uykusuzluk çeken insanlarda var olan 'amiloid plak birikiminin' diğer insanlara göre neredeyse üç kat daha fazla olduğu belirtildi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İnsansız araçların güçleri birleştirildi21 Eylül 2018 Cuma 15:26
  • Apple'ın son telefonu iPhone XS'in en çok konuşulan özelliği21 Eylül 2018 Cuma 13:19
  • Samsung'dan üç arka kameralı telefon21 Eylül 2018 Cuma 12:04
  • Kendini tamir eden telefonlar görecek miyiz?21 Eylül 2018 Cuma 10:15
  • Samsung üç arka kameralı telefonu Galaxy A7‘yi tanıttı21 Eylül 2018 Cuma 09:04
  • Cüce gezegende eski buz volkanları keşfedildi20 Eylül 2018 Perşembe 20:37
  • Dünya'dan 59,5 ışık yılı uzakta gezegen keşfedildi20 Eylül 2018 Perşembe 20:35
  • Whatsapp 'kararıyor'19 Eylül 2018 Çarşamba 11:04
  • FIFA 19 Türk oyunculara paralarını iade edecek!18 Eylül 2018 Salı 15:38
  • 3 Tekerlekli Elektrikli Araç, İlginç Tasarımıyla Trafik Sorununu Çözecek17 Eylül 2018 Pazartesi 18:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti