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Bilim insanları şaşkın… Tam 24 tane gözü olan deniz anası keşfedildi

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Hong Konglu bilim insanları, bilinen en zehirli deniz hayvanlarından biriyle akraba olduğunu söylenen ve tam 24 tane gözü olan tüyler ürpertici bir denizanası türü keşfetti.
Bilim insanları şaşkın… Tam 24 tane gözü olan deniz anası keşfedildi

Hong Kong Baptist Üniversitesi’nden bilim insanlarının, Mai Po Tabiatı Koruma Alanı’ndaki karides havuzlarında keşfettiği 24 gözlü deniz anası tripedalia maipoensis adını taşıyor.

Üniversitenin biyoloji bölümünden araştırmacıların dahil olduğu çalışmada, tripedalia maipoensis’in, özellikle şekli nedeniyle diğer denizanalarına benzediği ve bu tür denizanalarının Cubozoa olarak sınıflandırıldığı açıklandı.

İNSANLARA ZARAR VERİP VERMEDİĞİ BİLİNMİYOR

Araştırmacılar, insanlığın bildiği en zehirli deniz hayvanlarından biri olan Avustralya kutu denizanasıyla aynı sınıflandırmaya girdiğini de ekledi. Ancak 24 gözlü denizanasını, bilinen diğer türlerle karşılaştırdıktan ve genetik analiz yaptıktan sonra yeni bir tür olduğunu tespit edebildiler.

Keşifleri, tripedalia denizanası ailesindeki toplam tür sayısını üçten dörde çıkardı. 1 santimetreden biraz daha fazla uzunluğuna sahip olan denizanasının insanlarda yaralanmalara neden olup olmadığı ise belli değil.

Araştırmanın başındaki isim Profesör Qiu Jianwen, hayvanın Artemia adlı küçük bir karidesi felç edebildiğini söyledi. Tamamen şeffaf olan deniz anası, renksiz bir gövdeye sahip ve gövdesinden aşağı sarkan 12 dokunacı bulunuyor. 

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