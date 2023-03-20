Bilim insanlarından uzaylılarla ilgili ilginç iddia… “Saklanıyor olabilirler”

Birçok Güneş Sistemi dışındaki gezegenin bir tarafı her zaman etrafında döndüğü yıldıza bakarken diğer tarafı sürekli karanlıkta kalır.

Gökbilimciler, bu gezegenlerin çevrelerinde yaşam için önemli bir bileşen olan suyu barındırabilecek bir bant olduğunu keşfettiler. Bu bölge, ne gezegenin dondurucu soğuklarının yaşandığı karanlık gölgesinde ne de sıcağın kavurduğu aydınlık bölgesinde yer alıyor. İki tarafı birbirinden ayıran ve suyun da dünya dışı yaşamı sürdürebileceği bölge şimdi bilim insanları için başka bir olasılığın daha kapılarını aralıyor.

California Üniversitesi’nden Dr Ana Lobo şunları söyledi: “Gündüz tarafı yaşanabilirliğin çok ötesinde kavurucu sıcak olabilir ve gece tarafı buz gibi olacak ve potansiyel olarak buzla kaplı olacak. Sıvı suya sahip olmak için tam olarak doğru sıcaklıkta olan bir gezegen gerekiyor.

Biz de yaygın okyanuslara sahip olmamasına rağmen göllere veya diğer küçük sıvı su kütlelerine sahip olabilecek ve bu iklimler aslında çok umut verici olabilecek, suyla sınırlı gezegenlere dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu egzotik iklim durumlarını keşfederek, yakın gelecekte yaşanabilir bir gezegen bulma ve doğru bir şekilde belirleme şansımızı artırıyoruz.”

YAŞANABİLİR ALANLAR KEŞFEDİLDİ

The Astrophysical Journal’da yayınlanan bir çalışmada da araştırmacılar, dış gezegenlerin yaşamı sürdürüp sürdüremeyeceğini öğrenmeye çalıştı. Değişen sıcaklıklarını, rüzgar düzenlerini ve radyasyona maruz kalma durumlarını analiz ederek iklimlerini simüle ettiler.

Normalde Dünya’nın iklimini modellemek için kullanılan yazılımları kullanarak, ötegezegenlerde ortada yer alan bu bölgenin, yaşamın varlığını sağlayan suyun sıvı bir şekilde kalabildiğini buldular.

Çalışmanın ortak yazarı Dr Aomawa Shields şunları söyledi: “Ekibimizin ortaya çıkardığı bu yeni ve egzotik yaşanabilirlik durumları artık bilim kurgu konusu değil. Ana, bu tür durumların iklimsel olarak istikrarlı olabileceğini göstermek için gerekli çalışmaları yaptı.”

Araştırmacılar, astronomların söz konusu bölgelerde yaşam potansiyeli olduğunu ilk kez kanıtladıklarına inanıyor. Ötegezegenlerde yaşam arayan bilim insanları, artık bu alanlarda uzaylıların gizlenmiş olabileceğini belirtiyorlar.