  • BIST 4.975,47
  • Altın 1207.603
  • Dolar 18.9695
  • Euro 20.3283
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Bilim insanlarından uzaylılarla ilgili ilginç iddia… “Saklanıyor olabilirler”

» »
Bilim insanları, uzaylıların uzak gezegenlerin karanlık taraflarında saklanıyor olabileceklerini iddia etti.
Bilim insanlarından uzaylılarla ilgili ilginç iddia… “Saklanıyor olabilirler”

Birçok Güneş Sistemi dışındaki gezegenin bir tarafı her zaman etrafında döndüğü yıldıza bakarken diğer tarafı sürekli karanlıkta kalır.

Gökbilimciler, bu gezegenlerin çevrelerinde yaşam için önemli bir bileşen olan suyu barındırabilecek bir bant olduğunu keşfettiler. Bu bölge, ne gezegenin dondurucu soğuklarının yaşandığı karanlık gölgesinde ne de sıcağın kavurduğu aydınlık bölgesinde yer alıyor. İki tarafı birbirinden ayıran ve suyun da dünya dışı yaşamı sürdürebileceği bölge şimdi bilim insanları için başka bir olasılığın daha kapılarını aralıyor.

California Üniversitesi’nden Dr Ana Lobo şunları söyledi: “Gündüz tarafı yaşanabilirliğin çok ötesinde kavurucu sıcak olabilir ve gece tarafı buz gibi olacak ve potansiyel olarak buzla kaplı olacak. Sıvı suya sahip olmak için tam olarak doğru sıcaklıkta olan bir gezegen gerekiyor.

Biz de yaygın okyanuslara sahip olmamasına rağmen göllere veya diğer küçük sıvı su kütlelerine sahip olabilecek ve bu iklimler aslında çok umut verici olabilecek, suyla sınırlı gezegenlere dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu egzotik iklim durumlarını keşfederek, yakın gelecekte yaşanabilir bir gezegen bulma ve doğru bir şekilde belirleme şansımızı artırıyoruz.”

YAŞANABİLİR ALANLAR KEŞFEDİLDİ

The Astrophysical Journal’da yayınlanan bir çalışmada da araştırmacılar, dış gezegenlerin yaşamı sürdürüp sürdüremeyeceğini öğrenmeye çalıştı. Değişen sıcaklıklarını, rüzgar düzenlerini ve radyasyona maruz kalma durumlarını analiz ederek iklimlerini simüle ettiler.

Normalde Dünya’nın iklimini modellemek için kullanılan yazılımları kullanarak, ötegezegenlerde ortada yer alan bu bölgenin, yaşamın varlığını sağlayan suyun sıvı bir şekilde kalabildiğini buldular.

Çalışmanın ortak yazarı Dr Aomawa Shields şunları söyledi: “Ekibimizin ortaya çıkardığı bu yeni ve egzotik yaşanabilirlik durumları artık bilim kurgu konusu değil. Ana, bu tür durumların iklimsel olarak istikrarlı olabileceğini göstermek için gerekli çalışmaları yaptı.”

Araştırmacılar, astronomların söz konusu bölgelerde yaşam potansiyeli olduğunu ilk kez kanıtladıklarına inanıyor. Ötegezegenlerde yaşam arayan bilim insanları, artık bu alanlarda uzaylıların gizlenmiş olabileceğini belirtiyorlar.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem19 Mart 2023 Pazar 13:34
  • Araştırılan hava olayı: Süper hücre18 Mart 2023 Cumartesi 23:25
  • BM’den Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması18 Mart 2023 Cumartesi 21:44
  • Nükleer paniğe yol açmıştı: Kayıp uranyumla ilgili yeni açıklama17 Mart 2023 Cuma 10:52
  • BM, Afganistan misyonunun süresini uzattı16 Mart 2023 Perşembe 22:43
  • Tayland’da ‘kayıp radyoaktif silindir’ alarmı16 Mart 2023 Perşembe 20:23
  • James Webb, ölmek üzere olan bir yıldızı görüntüledi15 Mart 2023 Çarşamba 22:39
  • Ekvador, Arjantin Büyükelçisini ülkeden sınır dışı etti15 Mart 2023 Çarşamba 12:34
  • Kanada’da cinsel istismar uygulayan 27 papazın kimliği açıklandı14 Mart 2023 Salı 23:30
  • İklim kriziyle ilgili korkutan araştırma14 Mart 2023 Salı 22:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti