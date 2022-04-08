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Bilimsel araştırma: Düzenli iktidarsızlık hapları kullanımı kör edebilir

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Kanada'da yapılan yeni bir araştırma, düzenli iktidarsızlık hapları kullanımının göz kaybına kadar göz ile ilgili birçok hastalığa yakalanma riskini artırdığını ortaya koydu.
Bilimsel araştırma: Düzenli iktidarsızlık hapları kullanımı kör edebilir

Kanada’da yer alan British Columbia Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, iktidarsızlık haplarını düzenli olarak kullanmanın, göz kaybı dahil olmak üzere üç ciddi göz rahatsızlığı riskini artırabileceğini ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmalarda, Viagra, Cialis, Levitra ve Spedra’nın vizyonu direkt olarak etkilediği belirtilirken, ani görme kayıplarına ve görüşte parlamalara neden olabileceği bulundu.

British Columbia Üniversitesi’nde bir göz doktoru olan baş araştırmacı Dr Mahyar Etminan, görme sorunları geliştiren ilaçları kullanan kişilerin ‘tıbbi yardım almaları’ gerektiğini söyledi.

‘TIBBİ YARDIM ALINMALI’

Dr Etminan yaptığı açıklamada “Bunlar nadir görülen durumlardır. Gelişme riski düzenli olmayan kullanımlar için oldukça düşüktür. Ama yine de görüşlerinde herhangi bir değişiklik bulan düzenli kullanıcılar bunu ciddiye almalı ve tıbbi yardım almalıdır.’ dedi.

Yapılan araştırmalarda, ilaçları düzenli almayan kullanıcılarda göz problemi yaşanmadığı belirtilirken, sonuçlar, düzenli kullanımın ciddi retina dekolmanı geliştirme olasılığının yüzde 158 daha fazla olduğunu gösterdi.

‘İLERİDE FİRMALARIN İLAÇLARA UYARI KOYMASI GEREKİR’

Ayrıcaoptik sinire giden kan akışının bozulması olasılıklarının da yüzde 102 daha fazla olduğu ve bu durumun, merkezi görme kaybına neden olabileceği vurgulandı. Bu kişilerin, retina damar tıkanıklığı geliştirme olasılıkları yüzde 44 daha fazla olduğu belirtildi.

Dr Etminan “Yani çalışmamız neden-sonuç kanıtlamasa da, bu ilaçların düzenli kullanımının göz problemlerine yol açtığı aşikar. Kanıtların toplamı güçlü bir bağlantıya işaret ediyor.” dedi.

Daha fazla araştırmanın bağlantıyı kanıtlayacağını ve üreticilerin haplara uyarı etiketleri koymasına yol açacağını umduğunu söyledi.

Pfizer, Viagra kullanan yaklaşık 100 kişiden birinin ‘göz tahrişi, kanlanmış gözler/kırmızı gözler, göz ağrısı, görsel parlaklık, ışık hassasiyeti, gözlerde sulanma’ yaşadığı konusunda uyarıyor.

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