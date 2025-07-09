Bir Haftada 70 Trafik Kazası: 19 Yaralı

Polis Genel Müdürlüğü, 30 Haziran – 6 Temmuz tarihlerini kapsayan Haftalık Trafik Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde toplam 70 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 12’si yaralanmayla, 58’i ise maddi hasarla sonuçlandı. Yaralanmalı kazalarda toplam 19 kişi yaralandı.

Kazalara en fazla neden olan unsur yine süratli araç kullanmak oldu. 23 kazanın sebebi sürat olarak kayıtlara geçerken, 16’sı dikkatsiz sürüş, 12’si kavşakta durmama, 9’u yakın takip ve 10’u ise diğer etkenlerden kaynaklandı.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: Lefkoşa’da 23, Gazimağusa’da 15, Girne’de 19, Güzelyurt’ta 8 ve İskele’de 5 kaza meydana geldi.

12 Bin 369 Sürücü Kontrol Edildi

Hafta boyunca ülke genelinde polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 12 bin 369 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 1972 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 234 araç trafikten men edilirken, 5 sürücü tutuklandı.

En Çok Sürat ve Seyrüsefersiz Araç Kullanımı Raporlandı

Rapora göre sürücülere yöneltilen trafik suçları şu şekilde sıralandı:

Sürat: 595

Mobil radar ile tespit edilen sürat suçları: 152

Tehlikeli sürüş: 11

Dikkatsiz sürüş: 40

Seyrüsefersiz araç kullanmak: 220

Ehliyetsiz araç kullanmak: 5

Alkollü araç kullanmak: 44

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 40

Emniyet kemeri takmamak: 83

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 147

Trafik ışıklarına uymamak: 4

Muayenesiz araç kullanmak: 67

Sigortasız veya kapsam dışı araç kullanmak: 39

“T” işletme izinsiz araç kullanmak: 12

“B” işletme izinsiz araç kullanmak: 2

Cama film yapıştırmak: 22

Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak: 6

Işık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak: 13

Diğer trafik suçları: 622

Polis Genel Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı