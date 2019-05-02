Bir İlk: Tayland Kralı, orgeneraliyle evlendi

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Orgeneral Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya ile evlendiğini ve Suthida'yı ülkenin Kraliçesi olarak ilan ettiğini duyurdu.

Bildiride, nikahın yasalara ve kraliyet geleneklerine uygun olarak gerçekleştiği ve Kraliçe Suthida'nın bundan böyle kraliyet ailesi mensuplarının tüm imtiyazlarına sahip olacağı ifade edildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Kraliyet nikah töreninin başkent Bangkok'taki Dusit Sarayı'nda gerçekleşti.

Saray muhafızlığına 2013 yılında katılan ve ilerleyen yıllarda kralın özel koruma birliğinin komutanı olan Suthida'ya, kral tarafından orgeneral unvanı verilmişti.

Kraliçe Suthida, 2016'da tahta çıkan Kral Maha Vajiralongkorn'un dördüncü eşi. Kral, önceki eşinden 2014 yılında boşanmıştı.

DÜŞÜK BEL PANTOLONU VE DÖVMELERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Tayland'da halk tarafından çok sevilen Kral Bhumibol Adulyadej ve Kraliçes Sirikit'in tek oğlu olan 63 yaşındaki o dönem Veliaht Prens olan Vajiralongkorn, 2016 yılında Almanya ziyareti sırasında havaalanındaki karşılama töreninde kısa tişörtü, kot pantolonu ve dövmeleriyle görüntülenmiş ve Alman basını tarafından da eleştirilmişti.

Maha Vairalongkorn, Veliaht Prensken, Almanya'nın Münih Havalimanı'nda yanında bir kadınla birlikte üzerinde kısa bir atlet, düşük bel pantolon ve parmak arası terliklerle görüntülendikten sonra dünyanın gündemine oturmuştu.

TAYLAND'DA YASALAR

Tayland'ın "kraliyet ailesine hakaret" yasası, dünyada kraliyet ailelerini korumak için uygulanan en sert yasalardan biri kabul ediliyor. Yasaya göre "kral, kraliçe, veliaht ve kraliyet naiplerine hakarette bulunan, karalayan ya da tehdit edenler" 3 ila 15 yıl hapisle cezalandırılıyor.

Seçilmiş hükümetin 2014'te askeri darbeyle devrilmesinden bu yana ülkede 57 kişi krala ihanet suçlamasıyla mahkeme karşısına çıkarıldı. Yargılanıp hapse mahkum edilenler arasında Kral Bhumibol Adulyadej'in 17 yaşındaki köpeğiyle dalga geçen biri de bulunuyor.