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Bir Kişi Yoğun Bakımda, Kazaya Neden Olan Araç Sürücüsü Kaçtı

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Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde saat 00:10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Bir Kişi Yoğun Bakımda, Kazaya Neden Olan Araç Sürücüsü Kaçtı

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde saat 00:10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kazaya dair elde edilen bilgilere göre, Uğur Özçalıcıoğlu (E-35) yönetimindeki plakasız motosiklet, dikkatsiz ve tehlikeli şekilde kuzeybatı istikametine doğru seyrettiği sırada, Uludağ Sokak’a yaklaştığında, o esnada Uludağ Sokak’tan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na giriş yapan ve Gönyeli istikametine dönen SP 287 plakalı bir aracın arka kısmına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Uğur Özçalıcıoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındı.

SP 287 plakalı aracın sürücüsü, kazanın ardından kimlik ve adres bilgisi vermeden olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü arıyor. Soruşturma sürüyor.

Girne’de Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Tutuklandı

Girne, 26 Temmuz 2025 – Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde sabaha karşı saat 03:00 sıralarında iki aracın karıştığı trafik kazasında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak bir sürücü alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.

Polisten alınan bilgilere göre, Mehmet Ali Bozgeyik (E-27) yönetimindeki SC 197 plakalı salon araç, batı istikametine doğru seyrederken dikkatsizce sol şeride geçti. Bu sırada aynı yönde ilerleyen ve sol şeritte bulunan Volkan Önder (E-22) yönetimindeki JC 785 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kazanın ardından yapılan alkol testinde, Volkan Önder’in 89 miligram alkollü içki etkisi altında araç kullandığı tespit edildi. Önder, polis tarafından tutuklanırken, kazada yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

 

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