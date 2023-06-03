Birçok çocuğa cinsel istismarda bulunan din adamına hapis cezası

Fransız basınındaki haberlere göre, Vendee Ağır Ceza Mahkemesi, 56 yaşındaki rahip Pierre de Maillard’ı çoğunluğu çocuklardan oluşan 33 kişiye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle cezalandırdı.

Duruşmaları kamuoyuna kapalı gerçekleşen davada mahkeme, Maillard’a 20 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, Maillard’ın hayatı boyunca çocuklarla iletişime geçmesini ve Vendee ve Charente-Maritime vilayetlerine ayak basmasını yasakladı.

Hapisten çıktıktan sonra Maillard, 10 yıl boyunca sosyal ve adli takibe tabi tutulacak ve bu süre zarfında tedavi görecek. Mahkeme kararına uymazsa Maillard ayrıca 5 yıl daha hapis yatacak.

Suç duyurularının ardından Fransız rahip Maillard, 2020’de gözaltına alınmış ve yargılanmaya başlamıştı.

RAHİPLER İSTİSMARI KABUL ETMİŞTİ

Fransa merkezli Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) 5 Ekim 2021’de açıkladığı raporda, ülkede kiliselerde 1950’den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti.

Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlarca gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayının 330 bine ulaştığı kaydedilen raporda, kiliselerde cinsel istismarın “sistematik bir olgu” olduğuna işaret edilmişti.

CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve, yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayarak bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.

Piskoposluk, çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarında “Katolik Kilisesinin kurumsal sorumluluğunu” ve “istismarın kilisede sistematik olgu” olduğunu kabul etmişti.