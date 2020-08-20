Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Başkanı" Adil Bey" oldu!

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu’nun 2020-21 dönemi seçimleri yapıldı. Federasyon başkanlığına Adil Bey seçilirken, tüzük referandumunda da önerilen tüzük kabul edildi.

Seçimler sonucunda Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Başkan: Adil Bey

Başkan Yardımcısı: Vedia Özkader

Genel Sekreter: Gülten Dana

Burslar Sekreteri: Sedat İzcan

Bütçe, Sponsorluklar ve Kariyer Sekreteri: Özgün Mehmetoğlu

Dış İlişkiler ve Lobicilik Sekreteri: Yasemin Aygın

Eğitim Sekreteri: İlayda Tüccaroğlu

Etkinlik Sekreteri: Erol Kavaz

Halkla İlişkiler Sekreteri: Nazen Asil

Hukuki İşler ve Eşitlik Sekreteri: Tuna Arkın

Mezunlarla İlişkiler ve Lisansüstü Öğrenciler Sekreteri: Toykan Özdeğer

Örgütlenme Sekreteri: Mehmet Malek

Sosyal Destek Sekreteri: Pınar Özdiren

Üniversite Toplulukları Sekreteri: Dilem Ruhluel

Üyelikler Sekreteri: Turhan Hızlı

Bölge Temsilcileri Konseyi ise şu şekilde oluştu:

Batı Midlands: Ceren Zalihe Sertuğ

Doğu İngiltere: Fuat Beyar

Doğu Midlands: Asya Eminoğlu

Galler: Arın Gümüş

Güney Doğu İngiltere: Tutku Yatman

Güney Batı İngiltere: Selkan Nurdal

Güney İskoçya: Ege Kaçmaz

Kent: (temsilci seçilmedi)

Kuzey Batı İngiltere: Karl Turgut Maloney

Kuzey Doğu İngiltere: Baran Mutluyakalı

Kuzey İrlanda: Levent Atikoğlu

Kuzey İskoçya: Emre Berk

Londra: Emin Cemal Okur

Yorkshire ve Humber: Sude Mutluel”

Tüzük referandumunda tüzük önerisi katılım gösteren üyelerin %97,2‘sinin onaylamasıyla geçerlilik kazanırken, Kent bölgesi için herhangi bir aday çıkmaması nedeniyle Bölge Temsilcisi atama yetkisi yeni Yönetim Kuruluna bırakıldı.

Yeni Yönetim Kurulu ve Bölge Temsilcileri Konseyi 1 Eylül tarihinde görevi devralacak.