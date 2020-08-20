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Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Başkanı" Adil Bey" oldu!

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Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu’nun 2020-21 dönemi seçimleri yapıldı. Federasyon başkanlığına Adil Bey seçilirken, tüzük referandumunda da önerilen tüzük kabul edildi.
Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Başkanı" Adil Bey" oldu!

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu’nun 2020-21 dönemi seçimleri yapıldı. Federasyon başkanlığına Adil Bey seçilirken, tüzük referandumunda da önerilen tüzük kabul edildi.

Seçimler sonucunda Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Başkan: Adil Bey
Başkan Yardımcısı: Vedia Özkader
Genel Sekreter: Gülten Dana
Burslar Sekreteri: Sedat İzcan
Bütçe, Sponsorluklar ve Kariyer Sekreteri: Özgün Mehmetoğlu
Dış İlişkiler ve Lobicilik Sekreteri: Yasemin Aygın
Eğitim Sekreteri: İlayda Tüccaroğlu
Etkinlik Sekreteri: Erol Kavaz
Halkla İlişkiler Sekreteri: Nazen Asil
Hukuki İşler ve Eşitlik Sekreteri: Tuna Arkın
Mezunlarla İlişkiler ve Lisansüstü Öğrenciler Sekreteri: Toykan Özdeğer
Örgütlenme Sekreteri: Mehmet Malek
Sosyal Destek Sekreteri: Pınar Özdiren
Üniversite Toplulukları Sekreteri: Dilem Ruhluel
Üyelikler Sekreteri: Turhan Hızlı

Bölge Temsilcileri Konseyi ise şu şekilde oluştu:

Batı Midlands: Ceren Zalihe Sertuğ
Doğu İngiltere: Fuat Beyar
Doğu Midlands: Asya Eminoğlu
Galler: Arın Gümüş
Güney Doğu İngiltere: Tutku Yatman
Güney Batı İngiltere: Selkan Nurdal
Güney İskoçya: Ege Kaçmaz
Kent: (temsilci seçilmedi)
Kuzey Batı İngiltere: Karl Turgut Maloney
Kuzey Doğu İngiltere: Baran Mutluyakalı
Kuzey İrlanda: Levent Atikoğlu
Kuzey İskoçya: Emre Berk
Londra: Emin Cemal Okur
Yorkshire ve Humber: Sude Mutluel”

Tüzük referandumunda tüzük önerisi katılım gösteren üyelerin %97,2‘sinin onaylamasıyla geçerlilik kazanırken, Kent bölgesi için herhangi bir aday çıkmaması nedeniyle Bölge Temsilcisi atama yetkisi yeni Yönetim Kuruluna bırakıldı.
Yeni Yönetim Kurulu ve Bölge Temsilcileri Konseyi 1 Eylül tarihinde görevi devralacak.

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