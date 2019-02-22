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Bitcoin 4 bin doların altında

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Bitcoin 4 bin doların altında
Bitcoin 4 bin doların altında

Kripto para birimleri piyasalarında Pazartesi günü başlayan artış eğiliminin ardından Bitcoin 4,000 dolar düzeylerini gördükten sonra yukarı yönlü hareket ederek 3,900 doların üzerinde hareket etmişti.

Piyasada Perşembe günü çeşitli yaptırım ve açıklamaların etkisiyle başlayan düşüş eğiliminin ardından Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.30 düşüşle 3,978 dolara geriledi ve 69 milyar 831 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.9’unu oluşturdu.

Toplam 2,082 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.17, yüzde 0.01 ve yüzde 3.77 ile sırasıyla yalnızca EOS, Tether ve Binance Coin yükseldi. En büyük 100’den de 74’ü düştü ve düşüş eğilimine yüzde 10.88 ile 72’nci sıradaki Crypto.com öncülük etti.

Piyasa hacmi düşüşe rağmen 130 milyar dolar üzerindeki seyrini korudu ve son 24 saatte gözle görülür bir değişiklik göstermeyerek 134 milyar 562 milyon dolar oldu. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 24 milyar 479 milyon dolar olarak hesaplandı.

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