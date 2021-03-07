Bitcoin yeniden 50 bin doların üzerine çıktı

Kripto para birimi Bitcoin, 21 Şubat'ta 58 bin dolarla zirveyi gördükten sonra sert dalgalanmalar yaşamıştı. Hafta sonu tekrar toparlanan Bitcoin, 50 bin doların üzerine çıktı.

Kripto para birimi Bitcoin, 21 Şubat'ta 58 bin dolarla zirveyi gördükten sonra sert dalgalanmalar yaşamıştı. Hafta sonu tekrar toparlanan Bitcoin, 50 bin doların üzerine çıktı.

ABD’de tahvil faizlerinin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, “Piyasalardaki düzensiz koşullar endişe duymak için bir sebep” açıklaması sonrasında yüzde 1,55 düzeyine kadar yükselmesinin ardından 50 bin doların altına gerileyen Bitcoin, hafta sonunda gelen genel alımların desteğinde yeniden bu düzeyin üzerine döndü.

Son 24 saat içinde 47,257.53 ve 51,072.12 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4,36 artışla 50,843.78 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 12,39 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, 948 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 58 bin 330 dolarlık yeni zirveyi 21 Şubat’ta görmüştü.

Kripto varlıkların toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 568 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak’ta 1 trilyon dolar ve 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 8 bin 708 kripto para biriminin işlem gördüğü 35 bin 405 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60,5’ini Bitcoin, yüzde 12,3’ünü de ikinci sıradaki Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi 98,6 milyar dolar düzeyindeydi.