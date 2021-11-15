Bitcoin'in Babası Satoshi Nakamoto'nun Kimliğini Açığa Çıkabilir

Bitcoin'in ardındaki isim olarak bilinen Satoshi Nakamoto'nun kim ya da kimler olduğunu açığa çıkaracak bir dava açıldı. Dava kapsamında mahkemenin vereceği karar, tüm kripto para yatırımcılarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Kripto para birimlerine ilgi duyan herkesin bu sektörde en çok merak ettiği kişilerden bir tanesi "Satoshi Nakamoto". Bu ibare, Bitcoin'i icat ettiği düşünülen kişi ya da kişilerin kullandığı bir rumuz. Ancak bugüne kadar kimse, Satoshi Nakamoto'nun kim olduğunu öğrenme fırsatı yakalayamadı. Ancak yaşanan yeni bir gelişme, rumuzun gerçek sahibinin kim olduğunu ortaya çıkarabilir gibi görünüyor.

Bir süre önce vefat eden David Kleiman isimli bir adamın ailesi, Avustralya'da yaşadığı bilinen ve Bitcoin'in geliştirilmesi için çalışan isimlerden olduğunu iddia eden Craig Wright'a dava açtı. Aile, bu dava kapsamında David Kleiman ile Craig Wright'ın iş arkadaşı olduğunu ve ortak varlıklarının incelenmesi gerektiğini ileri sürüyor. İncelenecek olan ortak varlıklar ise Satoshi Nakamoto'ya ait olduğu bilinen 1 milyon adet Bitcoin. Davaya konu olan Bitcoin'in bugünkü piyasa değeri, 65 milyar doların üzerinde...

David Kleiman'in ailesi, ikilinin ortak olduğunu ve bununla ilgili kanıtlara da sahip olduklarını belirtiyor. Ailenin avukatı, "Kanıtların, bir milyonun üzerinde Bitcoin oluşturmak ve çıkarmak için bir ortaklık olduğunu göstereceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullanarak, bu konuda kendilerinden ne kadar emin olduklarını ortaya koydu. Craig Wright'ın avukatı tarafından yapılan açıklamalarda ise "Mahkemenin bir ortaklık içinde olduklarını gösterecek veya kaydedecek hiçbir şey bulmayacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi. Yani her iki taraf, birbirine 180 derece zıt ifadeler kullanıyor.

Dava sürecinde neler yaşanacağını hiç kimse bilmiyor. Ancak mahkeme heyetinin araştırma yapmaya karar vermesi durumunda, Satoshi Nakamoto rumuzunun ardında davaya konu olan şahısların bulunup bulunmadığı ortaya çıkmış olacak. Bu arada, Craig Wright'ın 2016 yılında benzer bir konuyla gündeme geldiğini ancak inceleme yapılmaması için iddialarından vazgeçtiğini belirtelim. Wright'ın bu kez nasıl bir yol izleyeceği ise şimdilik bilinmiyor...

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