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BKP ekonomik krize karşı hükümeti önlem almaya çağırdı

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, yaşanan ekonomik kriz ve TL’deki değer kaybı karşısında, hükümeti acil önlem almaya çağırdı.
BKP ekonomik krize karşı hükümeti önlem almaya çağırdı

BKP’den yapılan açıklamada, satın alma gücünün giderek düştüğü, kamu borç stokunun, özel sektör borcunun ve tüketici borçlarının arttığı, sınıflar arası gelir dağılımının bozulduğu kaydedilerek, bu şekilde devam ederse bankacılık sektörünün de krize gireceği uyarısında bulunuldu.

Türkiye’de TL’nin değer kaybı ile tetiklenen ekonomik krizin, işsizlik, göç ve yeni iflaslar gibi sonuçlar doğuracağı savunulan açıklamada, dörtlü koalisyon hükümetine piyasaları canlı tutacak ve ekonomik büyümeyi artıracak tedbirler alma çağrısında bulunuldu. 

“TL YERİNE STABİL PARA BİRİMİNE GEÇİLSİN”

Kur sabitlemesi yapılması, gümrük vergisi ve harçların indirilmesi, TL yerine stabil para birimine geçilmesi gibi önlemlerin, krizin atlatılmasına olumlu katkı yapabileceği kaydedilen açıklamada, hükümetin yaşananlara seyirci kalmaması talep edildi. 

Emek ve üretici kesimlerin korunmasının önemine vurgu yapan BKP merkez Yürütme Kurulu, hükümeti her türlü istikrar tedbirini hayata geçirmeye çağırdı.

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