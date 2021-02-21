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BKP: “Pilli günah keçisi yapılmaya çalışıldı”

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı görevinden alınmasını, “Pilli’nin günah keçisi yapılmaya çalışılması” olarak değerlendirdi.
BKP: “Pilli günah keçisi yapılmaya çalışıldı”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı görevinden alınmasını, “Pilli’nin günah keçisi yapılmaya çalışılması” olarak değerlendirdi.

İzzet İzcan, Pilli’nin görevden alınmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Ali Pilli'nin görevden alınmasının, UBP- DP- YDP hükümetinin Covid 19 pandemi sürecindeki başarısızlıklarını tek kişinin üstüne yığarak kurtulma çabası olduğunu” ifade etti.

İzcan, "Halkı eve kapatıp, sektörleri rahatlatıcı hiçbir tedbir almayan, Sağlık Üst Kurulu kararlarını dinlemeyen, programlı bir aşı çalışması yapmayan Ersan Saner hükümeti, bilinen taktik ve ayak oyunları ile gündemi değiştirip, başarısızlıklarını gizleme çabası içindedir. Bir hafta önce dünyanın en başarılı Sağlık Bakanı ilan edilen Ali Pilli günah keçisi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

İzcan, bazı kısıtlamaların kaldırılmasını da “bilinçsiz bir açılma” olarak değerlendirdi.

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