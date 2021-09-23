BM Açıkladı... Geçişlerde aşılı olanlardan test istenmeyecek

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Sözcüsü'nden Açıklama



23 Eylül 2021 - Kıbrıs Rum lideri Nicos Anastasiades ve Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar'ın 2 Haziran'da iki tarafın geçişlerle ilgili COVID-19 önlemlerini senkronize etme anlaşmasına göre, Teknik Komite Sağlık üzerine sürekli olarak epidemiyolojik durumu değerlendirmiştir. Ayrıca geçiş noktalarında uygulanacak uygun epidemiyolojik seviyeyi belirlemek, uygun önlemleri ayarlamak için iki haftada bir veri alışverişinde bulundular.

23 Eylül 2021 tarihli Komite değerlendirmesine göre, durumun 27 Eylül Pazartesi (08:00) itibariyle tüm geçiş noktalarında aşağıdaki önlemlerin uygulanacağı Seviye 2 (Turuncu) olduğu belirlendi:

Seviye 2 (Turuncu):

• Tam aşılı kişiler için test gerekmez

• Lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden ve bunun yerine 7 günlük bir Hızlı Test veya PCR testinin negatif olması gereken kişiler dışında aşılanmamış kişiler için 72 saatlik negatif Hızlı test veya PCR testi.