BM, Afrika Boynuzu’ndaki kıtlığı önlemek için 2,4 milyar dolar sözü verdi

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, “Kıtlık önlendi” denildi.

New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) sponsorluğunda dün düzenlenen konferansta Etiyopya, Kenya ve Somali’de kuraklıktan muzdarip milyonlarca insana yardım sağlamak için 2,4 milyar dolarlık taahhütte bulunuldu.

Bu miktar, BM’nin Afrika Boynuzu bölgesinin umutsuzca ihtiyaç duyduğu 7 milyar dolardan çok daha az.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, “Kıtlık önlendi” denildi.